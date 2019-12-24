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Министр энергетики России: Окончательных решений по цене на газ для Беларуси еще нет

25.12.2019 17:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Окончательное решение по цене на газ для Беларуси еще не принято, вопрос в стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.


Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Reuters

«Вопрос только в цене, по которой Беларусь хочет скидку. Но это еще обсуждается», — цитирует Новака ТАСС.

Глава Минэнерго России также сообщил, что консультации по этому вопросу не заканчивались: «Мы находимся в постоянном режиме общения».

Беларусь и Россия по поставкам нефти и газа договорились 20 декабря. Белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Однако по ценам договоренность достигнута не была.

«Конкретных цифр еще нет, контрактов нет этих», — рассказал Лукашенко главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Президент также посетовал, что «опять в правительство некие сигналы идут, чтобы увязать это (цены на энергоносители. — Прим. TUT.BY), о чем мы сегодня разговариваем с будущим единым государством. Имеется в виду парламент, президенты, как мы власть будем делить и тому подобное».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь получит такие же цены на газ, как и Смоленская область только в случае принятия «общих законов, общих наднациональных контрольных и эмиссионных органов, общих правила в сфере антимонопольной политики». Сейчас эти вопросы не решены, и, как отметил Путин, к чему придут стороны — «пока непонятно».

— Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси — мы не готовы сейчас это делать. Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства — это было бы с нашей стороны ошибочно, — заявил российский президент на большой пресс-конференции по итогам года.

 
 
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Глава Минэнерго России также сообщил, что консультации по этому вопросу не заканчивались: «Мы находимся в постоянном режиме общения».
 
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