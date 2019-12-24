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Министр энергетики России: Окончательных решений по цене на газ для Беларуси еще нет
25.12.2019 17:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Окончательное решение по цене на газ для Беларуси еще не принято, вопрос в стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«Вопрос только в цене, по которой Беларусь хочет скидку. Но это еще обсуждается», —
Глава Минэнерго России также сообщил, что консультации по этому вопросу не заканчивались: «Мы находимся в постоянном режиме общения».
Беларусь и Россия по поставкам нефти и газа договорились 20 декабря. Белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Однако по ценам договоренность достигнута не была.
«Конкретных цифр еще нет, контрактов нет этих», —
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь получит такие же цены на газ, как и Смоленская область только в случае принятия «общих законов, общих наднациональных контрольных и эмиссионных органов, общих правила в сфере антимонопольной политики». Сейчас эти вопросы не решены, и, как отметил Путин, к чему придут стороны — «пока непонятно».
— Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси — мы не готовы сейчас это делать. Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства — это было бы с нашей стороны ошибочно, —
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Глава Минэнерго России также сообщил, что консультации по этому вопросу не заканчивались: «Мы находимся в постоянном режиме общения».
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