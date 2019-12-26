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В Минске массово судят активистов, которые выступали против интеграции. Штрафов уже на 18 тысяч
27.12.2019 13:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске суды, как ожидается, вынесут свои решения в отношении более десятка человек за их участие в акциях протеста против интеграции с Россией. Об этом
Напомним, 26 декабря в судах Минска (Московского и Советского районов) были назначены почти два десятка заседаний, а также одно в Витебске, где изучали протоколы на людей за их участие в массовых акциях против интеграции 7 и 8 декабря. Большинство
Всего, по
27 декабря суды в Минске продолжаются, претензии все те же. Назначены заседания как минимум по 13 гражданам в судах Первомайского, Партизанского и Октябрьского районов.
Пока все 9 человек, по которым уже принято решение, получили штрафы. Кроме одного — активиста Леонида Кулакова. Сначала его наказали 10 сутками ареста за акцию 7 декабря, потом штрафом 50 базовых величин за 8 декабря. Более того, ожидается суд над ним за участие в протесте 20 декабря, за что милиция тоже составила протокол.
Выходит, сегодня уже вынесено штрафов на 295 базовых величин, то есть более чем на 7,5 тысячи рублей.
За два дня, по общим подсчетам, суды оштрафовали два десятка человек на общую сумму более 18 тысяч рублей.
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Претензии одни и те же: участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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