В Минске массово судят активистов, которые выступали против интеграции. Штрафов уже на 18 тысяч

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске суды, как ожидается, вынесут свои решения в отношении более десятка человек за их участие в акциях протеста против интеграции с Россией. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». По общим подсчетам, за вчера и сегодня два десятка человек уже оштрафованы на 18 тысяч рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 26 декабря в судах Минска (Московского и Советского районов) были назначены почти два десятка заседаний, а также одно в Витебске, где изучали протоколы на людей за их участие в массовых акциях против интеграции 7 и 8 декабря. Большинство наказали штрафами, но некоторым давали и сутки. Например, кроме штрафа в 50 базовых величин (1275 рублей) Елене Толстой назначили 5 суток ареста — за две акции. Такой же огромный штраф должны выплатить священник Виктор Ковальков, а также лидер БХД Павел Северинец и его соратник Дмитрий Казакевич. Самого Северинца после решения суда сразу же задержали и отвезли отбывать ранее назначенные 15 суток ареста.

Всего, по данным «Весны», вчера были приняты решения как минимум по 13 гражданам из 20, кому было назначено рассмотрение. По итогу будет взыскано штрафов на 415 базовых величин, то есть более чем на 10,5 тысячи рублей.

27 декабря суды в Минске продолжаются, претензии все те же. Назначены заседания как минимум по 13 гражданам в судах Первомайского, Партизанского и Октябрьского районов.

Пока все 9 человек, по которым уже принято решение, получили штрафы. Кроме одного — активиста Леонида Кулакова. Сначала его наказали 10 сутками ареста за акцию 7 декабря, потом штрафом 50 базовых величин за 8 декабря. Более того, ожидается суд над ним за участие в протесте 20 декабря, за что милиция тоже составила протокол.

Выходит, сегодня уже вынесено штрафов на 295 базовых величин, то есть более чем на 7,5 тысячи рублей.

За два дня, по общим подсчетам, суды оштрафовали два десятка человек на общую сумму более 18 тысяч рублей.