Путин и Лукашенко могут созвониться до конца года для решения газовых вопросов

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут провести телефонный разговор для урегулирования газовых вопросов, если посчитают это необходимым. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

— Там есть некоторый цейтнот, потому что остаются неурегулированные вопросы. Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года, — сказал Песков.

Напомним, вопрос стоимости газа на 2020 год между Минском и Москвой до сих пор не урегулирован.

Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» 24 декабря рассказал , что Россия хочет повысить стоимость газа в 2020 году с нынешних $ 127 до $ 152 за 1 тыс. куб. м.

20 декабря, после встречи с российским коллегой, президент Беларуси сообщил , что «цены на российские газ и нефть будут не выше уровня текущего года».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь получит такие же цены на газ, как и Смоленская область, только в случае принятия «общих законов, общих наднациональных контрольных и эмиссионных органов, общих правил в сфере антимонопольной политики». Сейчас эти вопросы не решены, и, как отметил Путин, к чему придут стороны — «пока непонятно».

— Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси — мы не готовы сейчас это делать. Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства — это было бы с нашей стороны ошибочно, — заявил российский президент на большой пресс-конференции по итогам года.