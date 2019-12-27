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Путин и Лукашенко могут созвониться до конца года для решения газовых вопросов
27.12.2019 22:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут провести телефонный разговор для урегулирования газовых вопросов, если посчитают это необходимым. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет
— Там есть некоторый цейтнот, потому что остаются неурегулированные вопросы. Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года, — сказал Песков.
Напомним, вопрос стоимости газа на 2020 год между Минском и Москвой до сих пор не урегулирован.
Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» 24 декабря
20 декабря, после встречи с российским коллегой, президент Беларуси
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь получит такие же цены на газ, как и Смоленская область, только в случае принятия «общих законов, общих наднациональных контрольных и эмиссионных органов, общих правил в сфере антимонопольной политики». Сейчас эти вопросы не решены, и, как отметил Путин, к чему придут стороны — «пока непонятно».
— Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси — мы не готовы сейчас это делать. Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства — это было бы с нашей стороны ошибочно, —
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- Там есть некоторый цейтнот, потому что остаются неурегулированные вопросы. Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они...
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