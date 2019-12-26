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Лесхозы Беларуси продали уже более 67 тыс. новогодних деревьев

27.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лесхозы Беларуси продали уже более 67 тыс. новогодних деревьев

Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров продали 67160 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области: здесь реализовано 20304 елей и сосен. «Помимо новогодних деревьев лесхозы предлагают новогодние букеты и деревья в кадках. Так, по состоянию на 27 декабря уже реализовано свыше 1 тыс. новогодних букетов и около 1,5 тыс. новогодних деревьев в кадках», — отметили в пресс-службе.

Пик активности покупателей пришелся на католическое Рождество 25 декабря. Только в этот день было продано около 20 тыс. новогодних деревьев. Однако наибольший спрос лесхозы ожидают в предстоящие выходные — 28 и 29 декабря.

Первые елочные базары в стране заработали еще 20 декабря, однако массовая торговля развернулась на два-три дня позже. На сайте Министерства лесного хозяйства опубликован перечень елочных базаров в областных центрах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.

В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м — Br9, от 1 до 2 м — Br11, от 2 до 3 м — Br16. При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по сниженным ценам.

https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров продали 67160 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Наиболее...
 
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