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В Украине сомневаются, что Беларусь в ближайшие два года организует альтернативу поставкам нефти из РФ

28.12.2019 14:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь вряд ли сможет организовать альтернативные поставки нефти в ближайшие два года. Об этом заявил глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко в эксклюзивном интервью «Интерфакс-Украина».


Фото: Reuters

«Предполагать, что Беларусь начнет покупать альтернативную нефть в 2020 или 2021 году я бы пока не стал, и не сильно был бы оптимистичен в таких прогнозах», — сказал Гавриленко.

По его словам, если Минск захочет серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту Одесса-Броды-Мозырь, переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ.

«Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», — пояснил Гавриленко.

Глава «Укртранснафты» также отметил, что белорусской стороне предложили предоставить расчеты, которые позволят Киеву оценить перспективу давальческой переработки нефти на Мозырском НПЗ, минимум, для двух сортов — аналогов Azeri и Urals. И если Украина увидит в этом экономическую целесообразность, то будет вести разговор о поставках нефти для давальческой переработки, как силами дивизиона «Нефть», так и другими игроками рынка, которые захотят воспользоваться маршрутом Одесса-Броды-Мозырь.

Ранее скептицизм по поводу намерений президента Лукашенко организовать поставки в Беларусь альтернативной российский нефти высказал глава «Транснефти» Николай Токарев.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений [Лукашенко], потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал Токарев.

24 декабря президент Беларуси в интервью «Эху Москвы» заявил, что, если Москва установит слишком высокую цену за закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск.

Президент также отметил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом поставляю на НПЗ», — сказал Лукашенко. По его словам, так Россия сможет поставить по трубе только 20 млн т нефти, а не 60 млн т по трем трубам, как сейчас.

 
Теги: Минск
 
 
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«Предполагать, что Беларусь начнет покупать альтернативную нефть в 2020 или 2021 году я бы пока не стал, и не сильно был бы оптимистичен в таких прогнозах», - сказал...
 
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