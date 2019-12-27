Линкявичюс: отношение Литвы к БелАЭС не должно быть слишком радикальным

Источник материала: Tut.by

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, отношение Вильнюса к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку она может не получить поддержки со стороны институтов ЕС, сообщает Delfi .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы действительно интенсивно работаем с институтами ЕС и хотим, чтобы наше поведение было таким, чтобы его поняли наши союзники. Я хочу подчеркнуть, что, если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдем поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС — безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удается, — сказал глава МИД Литвы.

— Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, другие законы и нормы международного права также применяются достаточно избирательно, — добавил Линкявичюс.

Он не согласен с оценкой, будто Литве не удалось убедить своих соседей не покупать электроэнергию с БелАЭС.

— Наши польские соседи четко заявили, что не будут покупать эту электроэнергию, насколько будет возможно. И мы приняли законы и не намерены их менять, — сказал министр иностранных дел Литвы.

Попытки стремиться к более тесным прагматическим отношениям с Беларусью были названы министром очень правильным тактическим изменением позиции президента Литвы Гитанаса Науседы, потому что «общение с этой страной может принести больше пользы нашей стране во всех отношениях».

Он подчеркнул, что БелАЭС фактически построена.

— Поэтому мы должны видеть эту реальность. Я хочу подчеркнуть, а не примириться, потому что примириться — значит, принять то, что произошло. И президент неоднократно подчеркивал, что мы с этой электростанцией не согласны и будем добиваться, чтобы она не функционировала. Но можно уменьшить потенциальный ущерб, который может возникнуть, если она будет запущена, — сказал глава МИД Литвы.

История вопроса

Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литва выступает против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Вильнюс называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС. В Беларуси отмечают , что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на январь 2020 года.