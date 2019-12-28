Крутой про интеграцию: Аргументы сторон понятны, необходимо политическое решение

Источник материала: Tut.by

В вопросе интеграции Беларуси и России пока рано ставить точку, пока — только многоточие. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» .



Дмитрий Крутой. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он напомнил, что пока остаюся несогласованными три вопроса — по газу, нефти и налоговой карте.

— Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне глав государств, и они определят развязки по этим темам. Аргументация сторон понятна, но необходимо принять политическое рещение, — считает первый вице-премьер Беларуси.

Крутой также отметил, что в рамках проекта интеграции не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту, и переговоры по этому поводу не ведутся.

Напомним, документ «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», состоящий из 31-й дорожной карты, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако итоговый документ так и не был подписан. По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам.