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Крутой про интеграцию: Аргументы сторон понятны, необходимо политическое решение
29.12.2019 21:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В вопросе интеграции Беларуси и России пока рано ставить точку, пока — только многоточие. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой в интервью программе «Главный эфир» на телеканале
Он напомнил, что пока остаюся несогласованными три вопроса — по газу, нефти и налоговой карте.
— Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне глав государств, и они определят развязки по этим темам. Аргументация сторон понятна, но необходимо принять политическое рещение, — считает первый вице-премьер Беларуси.
Крутой также отметил, что в рамках проекта интеграции не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту, и переговоры по этому поводу не ведутся.
Напомним, документ «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», состоящий из 31-й дорожной карты, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако итоговый документ так и не был подписан. По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, Россия и Беларусь пока
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Крутой также отметил, что в рамках проекта интеграции не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту, и переговоры по этому поводу не...
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