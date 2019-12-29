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Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

30.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мода – материя быстротечная и непостоянная. Только мы свыкаемся с одними трендами, как их сменяют другие. Часто дизайн-проект устаревает еще к концу ремонта. А потому вопрос: стоит ли гнаться за трендами? Как сделать ремонт, который не устареет, и какой интерьер легче всего продать? Об этом и многом другом Realt.by спросил арт-директоров архитектурной студии NotaеneАнну Руденю и Максима Максименко.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

«Нейтральные квартиры коммерчески более успешны»

Анна: За последние годы отношение к интерьеру сильно поменялось. Если раньше люди больше задумывались о декоре и болезненно реагировали на пустые стены в проекте, то сегодня во главе угла – функционал и инженерия. Вещи должны служить человеку, а не наоборот. Накопительство и позиционирование через богатство и роскошь в интерьере сменили рациональность и функциональность.

Заказывая дизайн-проект, люди чаще задумываются и о том, как будет продаваться эта квартира через 5 или 10 лет. Заказчики хотят окупить ресурсы, вложенные в ремонт, а потому на рынке все меньше персонализированных квартир, все больше – нейтральных, функциональных и продуманных с точки зрения эргономики. Мы недавно были на конференции в Москве, где затрагивалась эта тема. И, как показали исследования, нейтральные квартиры коммерчески более успешны. Их хорошо покупают и потом легко перепродают.

Чтобы квартира была актуальной и через время, нельзя привязываться к острым модным тенденциям. Необходимо действовать от обратного – создавать нейтральную базу с яркими элементами: арт-объектами, картинами, аксессуарами, которые можно менять, наполняя помещение разными эмоциями. Хорош тот интерьер, который легко трансформируется.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

Максим: Задача современного дизайнера – помочь клиенту сформировать необходимый баланс светлых и темных тонов, фактур и материалов, подсказать лучшее соотношение сантехники и бренда, функционала кухни и гардеробной, продумать климатику и освещение. Если уж и вкладывать деньги, то не в дорогой диван, а в качественную вентиляцию и хорошее освещение. Сегодня не нужно вкладывать состояние в эксклюзивную плитку или аксессуары. Фактуры, способные доставить эмоциональное тепло человеку, появились в других ценовых категориях и доступны большинству. Да и люди перестали испытывать такую сильную эмоциональную привязку к «стенам», как это было ранее. Мало кто сегодня вообще покупает квартиру один раз и на всю жизнь.

К слову, у насесть интересный кейс на эту тему. Два года назад мы с Аней сделали квартиру на ул. Короля в Минске. Собственники прожили в ней недолго, решив переехать за город. Мы встретились у них дома, чтобы обсудить новый проект, и оказалось, что квартира, в которой мы сидим и пьем чай, уже продана: со всей посудой, мониторами, аксессуарами, мебелью и техникой. На этой сделке продавцы выиграли около $100 тыс., реализовав помещение «под ключ». Для нас как дизайнеров – это показатель времени. Люди готовы менять свое окружение, совершенно не привязываясь к стенам.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

Прежде всего, речь идет о молодом поколении, именно они диктуют тренды. Это ребята 2000-х годов, миллениалы, с совершенно новой парадигмой мышления. Поначалу мы вообще боялись с ними работать, не знали, чего ожидать. Они говорят: «Здесь чистые стены оставьте, а здесь матрас на пол киньте. И все». Понятно, что это были признаки незрелости, попытки декларировать что-то якобы оригинальное. Интересно другое – запрос на оригинальность остался, но не в контексте хвастовства, как это было раньше. Создавая пространство, молодежь думает только о себе и собственном комфорте.

Вместе с тем, тренд на покупку своего жилья сохраняется. Мы думали, что все они будут «людьми мира», которым квартира не нужна. Но нет. Молодежь покупает недвижимость, причем дорогую, заказывает интересные интерьеры, но эмоционально к ним не привязывается.

«Тенденция на квартиры маленького формата сохраняется»

Анна: Задача современного дизайнера – создать функциональную и одновременно эстетически прекрасную вещь. Это безусловно усложняет работу и требует инженерной компетенции. Знаний цвета и фактур недостаточно, современный дизайнер должен хорошо разбираться в инженерии, понимать рынок материалов, знать высокотехнологичные новинки, которые могут качественно улучшить интерьер.

Максим: Здесь можно вспомнить объект, который мы реализуем в Москве. Проект выиграл несколько архитектурных премий. Это маленькая квартира-студия площадью 46 квадратных метров, где может остановиться семья из двух взрослых и троих-четверых детей. Перед архитектором стояла сложная задача по эргономике помещения – на небольшой площади организовать комфортные места для 6 человек, но благодаря высоким потолкам, антресолям и грамотной планировке все получилось.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

К слову, тенденция на квартиры маленького формата сохраняется. Площадь помещения уже не имеет значения, а маленькие спэйсы все больше набирают актуальность. Люди готовы платить проектировщикам за то, чтобы квартира имела либо бизнес-формат, либо формат квартиры выходного дня.

Также появились новые подходы к вертикальной эргономике пространства, стерлось понятие того, что кухня, к примеру, должна быть не меньше пяти погонных метров. Комфортно разместиться можно и на трех, если организовать дополнительное пространство для хранения, выделить кладовую для атрибутики, связанной с «грязными» рабочими процессами, отнеся саму кухню в категорию чистых пространств, как продолжение гостиной.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

То же самое относится и к санузлам. Уже давно они не считаются стерильными комнатами, «укатанными» в плитку. Сегодня это комфортное место, с правильным настроением: качественной подсветкой, чистыми сопряжениями, полочками, живыми растениями и аксессуарами. Для отделки годятся любые фактуры и материалы. Тенденция в том, чтобы санузел перестал быть отдельным помещением, а стал продолжением жилого пространства.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

«Не нужно делать огромные шкафы, если они не используются по назначению»

Максим: Все чаще дизайнеры задумываются о сценарии жизни клиента. Это термин, который мы ввели, и он касается не только квартир, но и частных домов. Суть – смотреть на запросы клиентов с точки зрения эксплуатации. К примеру, заказчик хочет гостевую комнату. И правильный ход мыслей дизайнера: «Для кого она будет?». Если в гости приезжает мама, то мы должны ответить на вопросы, где она разместит свой чемодан, сколько крючков и полочек ей нужно в шкафу, необходим ли ей собственный санузел. Не нужно делать огромные шкафы или комоды, если они не используются по назначению. В современных интерьерах нет мелочей, мы считаем все: сколько пар обуви используется, сколько рубашек у хозяина, маек или часов. Именно эргономика пространства диктует стилевую оболочку квартиры или дома.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

Анна: Люди не хотят ничего вечного. Они хотят, чтобы комфортно было здесь и сейчас, а не через 5 или 10 лет. И если говорить про коттеджи, то заказчики стали больше думать об атмосфере и настроении помещения. Им важно, как падает естественный свет днем, как геометрия меняется с вечерней подсветкой. Люди хотят проживать разные сезоны года, времена суток, поэтому им важен не только интерьер, но и вид из окна. Улица воспринимается продолжением квартиры, и настроение интерьера меняется в зависимости от поры года.

D3, «Новая Боровая», «Пирс», «Мармелад» – эти проекты успешны, потому что они предлагают жильцам что-то большее, чем голые стены. Они предлагают и виды, и инфраструктуру, и интересную социальную жизнь. Районы, где застройщик начинает думать дальше, глобальней, чем просто построить стены.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

«Квартиры без вентиляции и кондиционирования проектировать не будем»

Анна: Что касается цвета, то в 2020 году будут популярны все оттенки зеленого: от бледного до насыщенного травяного. В тренде – сочетания различных фактур и использование металлов. Наполнение квартир становится все более осмысленным. Сейчас модно украшать дом самобытными рукотворными вещами и аксессуарами с историей. В связи с этим выделить какой-то архитектурный стиль помещения зачастую очень сложно.

Еще одна тенденция, которая будет только усиливаться – уклон в здоровье, экологию и автономность. Ярче всего это проявится в индивидуальном жилом строительстве. Люди робко, но уже начинают задумываться о собственных скважинах, солнечных батареях, качественной воде, правильном свете и микроклимате в доме. А ведь ранее мало кто вообще понимал, что делает вентиляция, что кондиционер надо чистить, а искусственный свет иногда лучше естественного.

Максим: Мы, как компания, приходим к тому, чтобы перестать делать пространства без вентиляции и кондиционирования. Сейчас это кажется чем-то диким, но если вдуматься, то это нормально. Лет 15 назад все ездили в машинах без кондиционеров. Но представьте машину без климата сегодня: ездить с открытой форточкой – вариант, но нас же это не устраивает.

В машине климатика – это стандарт. Для дома сейчас нет. Хотя бы минимальными мерами этот вопрос должен решаться. И мы хотим менять рынок и делать для клиентов действительно комфортные пространства, где будет приятно проводить время в любую пору года. Не все наши заказчики задумываются об этом, но мы, как профессионалы, должны подсказывать верные решения, которые, в том числе, помогут продать недвижимость через 5 или 10 лет, когда хорошая климатика войдет в базовый набор для недвижимости.

Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья
 
Теги: Минск
 
 
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Мода – материя быстротечная и непостоянная. Только мы свыкаемся с одними трендами, как их сменяют другие. Часто дизайн-проект устаревает еще к концу ремонта. А...
 
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