Какой ремонт поможет продать квартиру в 2020 году? Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

«Нейтральные квартиры коммерчески более успешны»

Анна: За последние годы отношение к интерьеру сильно поменялось. Если раньше люди больше задумывались о декоре и болезненно реагировали на пустые стены в проекте, то сегодня во главе угла – функционал и инженерия. Вещи должны служить человеку, а не наоборот. Накопительство и позиционирование через богатство и роскошь в интерьере сменили рациональность и функциональность.

Заказывая дизайн-проект, люди чаще задумываются и о том, как будет продаваться эта квартира через 5 или 10 лет. Заказчики хотят окупить ресурсы, вложенные в ремонт, а потому на рынке все меньше персонализированных квартир, все больше – нейтральных, функциональных и продуманных с точки зрения эргономики. Мы недавно были на конференции в Москве, где затрагивалась эта тема. И, как показали исследования, нейтральные квартиры коммерчески более успешны . Их хорошо покупают и потом легко перепродают.

Чтобы квартира была актуальной и через время, нельзя привязываться к острым модным тенденциям. Необходимо действовать от обратного – создавать нейтральную базу с яркими элементами: арт-объектами, картинами, аксессуарами, которые можно менять, наполняя помещение разными эмоциями. Хорош тот интерьер, который легко трансформируется.