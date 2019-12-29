Интеграционный 2019-й. Громкая трагедия, недешевый фарс, чудеса и скандалы уходящего года

Источник материала: Tut.by

Четверть века назад Беларусь выбрала своего первого и пока единственного президента. Прошедший год — год подведения итогов. Год размышления над будущим. Как решить вопрос транзита власти? Насколько глубоко интегрироваться с весьма настойчивым старшим братом? Что делать с уязвимой и вяло растущей экономикой? Год грязной нефти и национальной гордости, чудесных обретений и недопустимых трагедий, ярких побед и громких скандалов. TUT.BY — о событиях, явлениях и людях, сделавших уходящий 2019 год важным и неповторимым.

Глубина года: Интеграция с Россией

Выяснение интеграционных отношений с соседом и главным торговым партнером Беларуси продолжается весь год. Итог: более десятка встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина, титаническая работа рабочих групп, согласованные 28 из 31 «дорожной карты» углубленной интеграции Минска и Москвы. Но проект так и не удается довести до красивого финала — подписания карт к 20-летию Союзного государства 8 декабря.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Все интеграционные документы — под грифом «для служебного пользования», поэтому оценить содержание документов сложно. Впрочем, риторика сторон показывает, что даже если технически позиции сближаются, само понятие интеграции у каждой из сторон свое. Чего стоят только набросы российского премьера о единой валюте. В итоге немногочисленные, но регулярные митинги против интеграции будоражат Минск, а Лукашенко приходится все опровергать, сопровождая ехидными комментариями , мол, Медведев, наверное, просто не в курсе, что взрослые договорились вопросы валюты и наднациональных органов пока из повестки дня вывести. Уже очевидно, что особых бонусов Беларуси ждать не стоит. Остается решать , то ли углубить интеграцию, то ли ускорить развод.

Проект года: Поправки в Конституцию

Событие, масштабами очевидно выходящее за год. Президент поручает подготовить варианты поправок в Конституцию страны.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Главная ожидаемая новелла — ограничение полномочий президента и усиление других ветвей власти. Главная интрига — какой формат транзита власти выберет для себя действующий президент Беларуси и будет ли об этом объявлено в оговоренный им срок — до 2023 года.

Символ года: Городовой и его судьба

Череда скандалов в начале года вокруг памятника городовому возле здания МВД претендует на номинацию «абсурд года»: апогеем становятся злоключения 18-летней студентки , два дня просидевшей в ИВС из-за безобидного недоразумения. Достается за попытки «обидеть» памятник и оппозиционерам , и туристам , которые вообще не знают об обидчивости белорусских городовых.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После июньской отставки главы МВД Игоря Шуневича, известного нетерпимостью ко всем видам пороков и жестким морализаторством, МВД возглавляет Юрий Караев . Экс-командующего внутренними войсками сложно заподозрить в либерализме, но пока имидж нового министра очевидно человечнее. И надежду «Матерям 328» дает , и возмещение ущерба минчанину, к которому ворвался ОМОН, справедливым называет, и за реформирование «палочно-галочной» системы берется . Удивительно, но последние акции протеста проходят без брутальных задержаний (правда, как и раньше, с судами, штрафами и сутками). А городовой теперь — не фетиш, а просто памятник.

Не пойми что года: II Европейские игры

II Европейские игры проходят в Беларуси в конце июня, и чем дальше от бурно-эмоциональных церемоний и активностей в фанзонах, тем очевиднее некоторая недокрученность самой идеи игр. И сомнительная целесообразность весьма серьезных затрат (организаторы оценивают их в 540 миллионов рублей).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Резюме: сэкономить по сравнению с организатором прошлых игр, Баку, удается: Минск потратит в четыре раза меньше. Отбить затраты за счет контрактов с европейскими компаниями не удается . В утешение можно отметить второе место Беларуси в медальном зачете и наработку опыта проведения международных спортивных соревнований. Оптимисты заговорят, мол теперь-то, с опытом Европейских игр, мы готовы замахнуться на проведение Олимпиады. Но серьезно оценивать такую вероятность в ближайшие годы эксперты не советуют: летняя Олимпиада редко обходится дешевле 10 млрд долларов, Минску это не потянуть. А вот очередной чемпионат мира по хоккею для Минска — только в плюс. И недорого, с учетом уже имеющихся ледовых арен, и уровень соревнований вопросов не вызывает. Уговаривать болельщиков приезжать в Минск не придется.

Сериал года: Суды по украденным трусам в Бобруйске

История с б/у трусами, которая имела все шансы затеряться в рубрике «Происшествия», держит в напряжении читателей весь год. Уже в декабре становится известно, что сериал продолжится , только главные герои поменяются местами. Эпопея с элементами трагикомедии начинается в октябре 2018 года, когда владелец бобруйского магазина «Евро-хенд» подрался с покупательницей, которая, как утверждает предприниматель, попыталась украсть трусы и была поймана с поличным. Не в первый раз.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Судмедэкспертиза устанавливает и у женщины, и у мужчины равнозначные легкие телесные повреждения. Но кто первый пожаловался, тот и не виноват: покупательница вызвает милицию и владельца магазина задерживают. Бизнесмен выходит под залог, против него возбуждают дело по факту вымогательства с применением насилия. Возмущенный этим, он выкладывает в Сеть видео с кражей трусов. Посетительница оскорбляется и подает гражданский иск. Суд присуждает ей 100 рублей компенсации. Повторно предпринимателя берут под стражу 11 января в зале суда: за драку в магазине его приговаривают к трем годам в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и компенсацией морального ущерба в размере 1000 рублей. Почти пять месяцев он проводит в СИЗО. Потом Могилевский областной суд рассматривает апелляцию и переквалифицирует статью для предпринимателя — в принуждение к исполнению обязательств. Приговор изменен — 2,5 года домашней «химии». В зале суда предпринимателя, за которого болеет уже чуть не полстраны, освобождают . В декабре уже он обращается в суд и иском, требуя от бывшей потерпевшей компенсировать ему стоимость украденных трусов. Протокол по факту кражи есть, штраф похитительнице — есть. Но трусы она не вернула и стоимость их не оплатила. Сумма исковых требований — 15 рублей. Эпопея продолжается.

Узник года: Андрей Головач

Главный инженер МЗКТ Андрей Головач, обвиненный в получении взятки, проводит в СИЗО больше 50 месяцев, дважды за четыре года доказав свою невиновность в суде. 19 июля Головач выходит на свободу . Оправдательный приговор по такому резонансному делу — редкость для Беларуси. Драматургия процесса такова, что к 2019 году за делом следит буквально вся Беларусь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Головач задержан в мае 2015 года по подозрению в получении взятки — следствие установило 80 эпизодов. В феврале 2018 года его оправдали , и тут же в зале суда задержали по новому обвинению в получении взяток. Главный инженер одного из немногих стабильно прибыльных промпредприятий Беларуси вину не признает. На второй процесс ни один из ключевых свидетелей обвинения не является, все они — за пределами Беларуси. В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписывают письмо на имя президента, во время процесса его поддерживает и Виталий Вовк, бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ, заявляя в суде, что « это оговор ». Еще более жестко дело прокомментирует президент , указавший на «разнузданность правоохранительных органов». Председатель Верховного суда Валентин Сукало делает и вовсе беспрецедентное заявление: сотрудники Следственного комитета оказывали давление на судей по делу Головача. Приняты ли в отношении силовиков какие-то меры, широкой общественности не докладывают.

Чудо года: Найденная после 20 лет поисков девочка

История четырехлетней Юли, потерявшейся в вечерней электричке Минск — Осиповичи в октябре 1999 года, и нашедшей своих родителей через 20 лет осенью 2019 года — настоящее чудо, которое так любят постановщики рождественских мелодрам и режиссеры сериалов.



Фото: семейный архив

В ней есть безутешные папа и мама, блуждающие по станциям в надежде найти дочку, многолетние поиски с милицией, слезы, надежда и звонок в дежурную службу пуховичской милиции из России через 20 лет: молодой человек 24-летней Юлии Гориной, узнав, что она сирота, стал искать ее родственников — и по ключевым словам «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок» нашел информацию о «потеряшке». Юля нам рассказала , что верит в чудеса. После этой истории — мы тоже.

Репетиция года: Парламентские выборы

Прошедшие в ноябре парламентские выборы могли претендовать на многие номинации, а могли и вовсе остаться вне списка значимых событий года — из-за очевидности результата. К примеру, в ЕС их назвали «упущенной возможностью», отметив общее пренебрежение фундаментальными свободами собраний, ассоциаций и выражения. Если кратко: оппозиция в парламент не прошла (в чем мало кто сомневался), 22-летняя Мисс Беларусь 2018 года Мария Василевич в парламент прошла (в чем вообще никто не сомневался).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Впрочем, что белорусские выборы снова не признают, было понятно заранее. В итоге самой заметной новостью кампании стали документы, полученные активистами ОГП через суд. Это данные о том, из кого были сформированы участковые комиссии в одном районе Минска. Шесть сотен «политически разношерстных» членов комиссии при уточнении места работы оказывались коллегами. А главные на участках — их прямыми боссами с работы. Впрочем, в самом ЦИК проблемы с таким формированием комиссий не видят. Впереди выборы президентские. Схема отлажена и сбоя не даст.

Облом года: Грязная нефть

В апреле Беларусь заявляет о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Проблема, сперва казавшаяся очередным этапом «братских» претензий и ответом Москве на перекрытый экспорт продовольствия с отдельных предприятий, оказывается куда масштабнее.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выясняется, что содержание хлорорганических соединений в нефти превышает в десятки раз предельные значения по стандарту, так что приходится приостановить поставки нефти в Европу и на оба белорусских НПЗ: переработка «грязной» нефти может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. А нет сырья — нет экспорта собственной нефти и нефтепродуктов.

Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновляют в начале мая. Транзит в Украину — 24 мая, поставки в Польшу — 9 июня. Но перебои больно ударяют по и так хромающей белорусской экономике, приведя к замедлению прироста ВВП и недополучению валютной выручки. Мозырский НПЗ даже выставляет претензии «Роснефти» за поставленную загрязненную нефть в размере 155 млн долларов. Москва пока компенсацию не выплатила.

Церемония года: Похороны Калиновского

В Вильнюсе 22 ноября проходит торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов, в том числе — с народным героем Беларуси Кастусем Калиновским. Останки повстанцев случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина, и 155 лет спустя белорусы, поляки и литовцы могут попрощаться с теми, кто стал символом борьбы за независимость. В этот день Вильнюс снова наш: участие в масштабной церемонии принимают тысячи белорусов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ЧП года: Трагедия на салюте

Праздничный салют по случаю Дня независимости заканчивается трагедией. Погибает 64-летняя Наталия Максимчук. Осколок повреждает сонную артерию и другие магистральные сосуды женщины. Травма оказывается несовместимой с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удается.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

По версии следствия, купленные заряды для салюта не подходили под мортиры, поэтому представители российской компании-поставщика, а также белорусские военнослужащие, готовившие салют, обрезают заряды и укатывают их о твердую поверхность, хотя такие манипуляции запрещены. Более того, по данным СК , часть изделий — с истекшим сроком годности. Расследование продолжается. Обвиняемые, представители российской компании-поставщика, своей вины не признают. О обвиняемых с белорусской стороны ничего не известно.

Преступление года: Убийство в столбцовской школе

Утром 11 февраля десятиклассник школы № 2 в Столбцах нападает с ножом на педагога и школьников. Погибает учительница истории и одиннадцатиклассник. Подозреваемого задерживают через два часа сотрудники милиции и ОМОНа.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Шокированные ученики и учителя недоумевают, пытаясь найти причины , заставившие пятнадцатилетнего подростка напасть на людей. Приговор суда — максимально возможные 13 лет колонии. Процесс закрытый из-за возраста обвиняемого, так что понять мотивы школьника не удается. «Совершил преступления из хулиганских побуждений», — резюмирует гособвинитель.

Разнос года: Президент вступился за «занавоженных» коров

26 марта президент посещает ферму агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе и остается весьма недоволен содержанием коров. Фразы главы государства «посмотри на эту скотину, она же вся обосранная» и «всех под нож, всех до единого», которыми он отчитал чиновников , становятся крылатыми.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Постов лишаются губернатор Могилевской области, председатель Шкловского райисполкома, помощник президента по Могилевской области, а также министр сельского хозяйства Леонид Заяц и вице-премьер Михаил Русый. Председателю КГК Леониду Анфимову Лукашенко поручает возбудить уголовные дела. Впрочем, уже в апреле основные отставники получают новые назначения. Заяц возглавляет Могилевскую область, Русый сперва становится помощником президента — инспектором по Могилевской области, а в конце года — сенатором. КГК выявляет по стране более 1300 фактов «занавоженности» ферм. Коров в стране массово отмывают.

Откровения года: Интервью экс-бойца СОБРа об участии в похищении и убийстве Гончара и Захаренко

Расследование дела исчезнувших двадцать лет назад оппозиционных политиков приостанавливают в начале года, но в декабре открываются новые обстоятельства. Белорус Юрий Гаравский, утверждающий, что в 1999—2003 годах был бойцом белорусского Специального отряда быстрого реагирования, дает интервью Deutsche Welle , заявив, что он один из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского.

Фото: Юрий Захаренко. Фото с сайта nn.by

И хотя большинство озвученных фактов были известны и ранее, всем живым участникам самой скандальной истории независимой Беларуси приходится снова отвечать на вопросы о тех событиях. Уже известно о возобновлении дела по факту исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко.

Фотоистория года: Кадр через 27 лет

Известный белорусский фотограф Сергей Брушко в 1992 году возле Дворца культуры МАЗа фотографирует компанию подростков.



Фото: Сергей и Дмитрий Брушко

Через 27 лет из прежней пятерки одноклассников их остается четверо, им под сорок и они с трудом узнают себя на том памятном кадре, где они — в ультрамодных турецких свитерах, лидских кроссовках, со скейтами и большими планами на жизнь. Автор фото 27 лет спустя — фотограф Дмитрий Брушко, сын Сергея Брушко.

Взятка года: Андрей Втюрин

В апреле 2019 года сотрудники КГБ Беларуси задерживают заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Это не просто высокопоставленный чиновник, а человек из ближайшего круга главы государства, много лет возглавлявший Службу безопасности президента.



Фото с сайта vsr.mil.by

В декабре силовики завершают предварительное расследование. Выявлены многочисленные факты получения и дачи взяток при поставках телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Среди высокопоставленных фигурантов дела — гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович. Всего по делу только у взяткополучателей изъято более 1,650 млн долларов, 62 тысячи евро, более 1 кг золота. В обвинении Втюрина фигурирует сумма взяток 190 тысяч долларов.

Цифра года: 25 лет у власти

25 лет назад белорусы выбрали себе первого и пока единственного президента. TUT.BY делает спецпроект «Четверть века» — цикл материалов о том, что и как в нашей стране изменил Александр Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как росла и падала экономика, почему лихорадило белорусский рубль, благодаря чему крепло благосостояние людей, что стимулировало развитие спорта и усиливало неравенство регионов. И главное, как строилась и крепла вертикаль власти, тот самый «режим», который Лукашенко выстроил за четверть века.