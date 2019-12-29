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Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру
30.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На фоне тысяч объявлений о продаже квартир выделиться трудно, но у собственников «двушки» в Боровлянах это получилось. Сегодня смотрим самую «замурчательную» квартиру, выставленною на продажу. Возможно кого-то она еще успеет осчастливить под Новый год.
Однако автор объявления уверяет: «Это не просто квартира – это, минимально оцененная, и, в то же время, редкая возможность приобрести что-то действительно достойное и стоящее!».
Описание объекта наполнено эмоциями и восклицаниями. Устоять перед напором автора непросто, аргументы найдутся для каждого: «Удивительная квартира! Она сочетает в себе энергию дружных семейных отношений и педантичного индивидуализма!», «Вдохновляйтесь природной атмосферой! Наслаждайтесь ею! – Выберите свой Рай и наполните свою жизнь непередаваемым чувством тепла, спокойствия и ярких, природных эмоций!».
К слову, «замурчательные»
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На фоне тысяч объявлений о продаже квартир выделиться трудно, но у собственников «двушки» в Боровлянах это получилось. Сегодня смотрим самую «замурчательную»...
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