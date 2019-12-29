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Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру

30.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На фоне тысяч объявлений о продаже квартир выделиться трудно, но у собственников «двушки» в Боровлянах это получилось. Сегодня смотрим самую «замурчательную» квартиру, выставленною на продажу. Возможно кого-то она еще успеет осчастливить под Новый год.

Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру

В отличие от формы объявления квартира достаточно стандартна. Это «двушка» в 10-этажном доме 2007-го года постройки в Боровлянах. В квартире простой аккуратный ремонт, объект полностью готов для проживания.

Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру
Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру
Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру
Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру
Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру

Однако автор объявления уверяет: «Это не просто квартира – это, минимально оцененная, и, в то же время, редкая возможность приобрести что-то действительно достойное и стоящее!».

Описание объекта наполнено эмоциями и восклицаниями. Устоять перед напором автора непросто, аргументы найдутся для каждого: «Удивительная квартира! Она сочетает в себе энергию дружных семейных отношений и педантичного индивидуализма!», «Вдохновляйтесь природной атмосферой! Наслаждайтесь ею! – Выберите свой Рай и наполните свою жизнь непередаваемым чувством тепла, спокойствия и ярких, природных эмоций!».

Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру
Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру

К слову, «замурчательные» квартиры стоят примерно, как и обычные. Так, купить «двушку» в Боровлянах можно за $ 65,8 тыс. Это средняя цена по рынку. В данный момент в доме №30 по улице 40 Лет Победы продается всего 5 квартир, остальные 4 – «трешки» по цене от $ 81,9 тыс. до $ 95,5 тыс.

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Теги: Минск
 
 
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