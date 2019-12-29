Доставайте мимиметры. На продажу выставили самую «замурчательную» квартиру

Однако автор объявления уверяет: «Это не просто квартира – это, минимально оцененная, и, в то же время, редкая возможность приобрести что-то действительно достойное и стоящее!».

Описание объекта наполнено эмоциями и восклицаниями. Устоять перед напором автора непросто, аргументы найдутся для каждого: «Удивительная квартира! Она сочетает в себе энергию дружных семейных отношений и педантичного индивидуализма!», «Вдохновляйтесь природной атмосферой! Наслаждайтесь ею! – Выберите свой Рай и наполните свою жизнь непередаваемым чувством тепла, спокойствия и ярких, природных эмоций!».