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Петришенко рассказал о повышении зарплат: кому и «примерно» на сколько

30.12.2019 13:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Медикам в 2020 году увеличат зарплаты на 10-15% в рамках бюджета, Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире ОНТ.

«Что касается врачей, уже сейчас на 2020 год просчитывается увеличение зарплат примерно на 10-15%. И это только в рамках бюджета, а есть еще внебюджетная составляющая», - сказал Петришенко.

Он напомнил, что Александр Лукашенко поручил к 2025 году поднять зарплаты врачей на уровень 150% к средней по экономике (сейчас это 80%).

Кроме того, вице-премьер уверил, что повысятся зарплаты и у других бюджетников: в сфере образования, культуры. Однако конкретные цифры Петришенко не назвал.

«Размер повышения, наверное, будет плавающий. Каждый министр в своей сфере все просчитывает. Эти деньги запланированы в бюджете. Определенные прибавки к уровню заработной платы будут», - отметил он.

Напомним, о повышении зарплат работникам бюджетной сферы власти говорят на протяжении последних пяти лет. Так, рост оплаты труда врача и учителям обещали в 2017 году. Ранее Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году. Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов

А в июле 2019-го в Минздраве сообщили, что зарплаты бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме, заменят тарифную ставку базовой в 180 рублей, доплаты и надбавки пойдут каждому индивидуально. Сегодня известно, что к 2025 году зарплата врачей вырастет в два раза, и это станет стимулом для того, чтобы они не уезжали работать за границу.

 
 
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Медикам в 2020 году увеличат зарплаты на 10-15% в рамках бюджета, Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире ОНТ.
 
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