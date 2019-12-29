|
Петришенко рассказал о повышении зарплат: кому и «примерно» на сколько
30.12.2019 13:29 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Медикам в 2020 году увеличат зарплаты на 10-15% в рамках бюджета, Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире
«Что касается врачей, уже сейчас на 2020 год просчитывается увеличение зарплат примерно на 10-15%. И это только в рамках бюджета, а есть еще внебюджетная составляющая», - сказал Петришенко.
Он напомнил, что Александр Лукашенко поручил к 2025 году поднять зарплаты врачей на уровень 150% к средней по экономике (сейчас это 80%).
Кроме того, вице-премьер уверил, что повысятся зарплаты и у других бюджетников: в сфере образования, культуры. Однако конкретные цифры Петришенко не назвал.
«Размер повышения, наверное, будет плавающий. Каждый министр в своей сфере все просчитывает. Эти деньги запланированы в бюджете. Определенные прибавки к уровню заработной платы будут», - отметил он.
Напомним, о повышении зарплат работникам бюджетной сферы власти говорят на протяжении последних пяти лет. Так, рост оплаты труда врача и учителям
А в июле 2019-го в Минздраве сообщили, что зарплаты бюджетникам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медикам в 2020 году увеличат зарплаты на 10-15% в рамках бюджета, Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире ОНТ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)