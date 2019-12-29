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Крутой рассказал о трех несогласованных вопросах и назвал дату отмены роуминга

30.12.2019 12:51 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопросы по газу, нефти и налоговом законе остаются не решенными между Беларусью и Россией. Остальные дорожные карты согласован, роуминг отменят 1 сентября 2020 года.

Об этом завил премьер-министр Дмитрий Крутой в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1».

По словам Крутого, после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге остались три нерешенных вопроса.

Но до конца года возможен «какой-то контакт» на уровне лидеров стран, и будут определены развязки по нерешенным темам. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что в рамках интеграции разговоров об отказе от белорусского рубля и переходе на другую валюту не ведется.

Что касается роуминга между Беларусью и РФ, то мобильные операторы «наконец-то договорились»: с 1 сентября роуминг будет отменен. Это не значит, что плата за звонки будет одинаковой в обеих странах, но отличия будут символическими.

Как сказал Крутой, «тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими».

 
 
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Вопросы по газу, нефти и налоговом законе остаются не решенными между Беларусью и Россией. Остальные дорожные карты согласован, роуминг отменят 1 сентября 2020 года.
 
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