Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 декабря 2019 года

Источник материала: realt.by

Снижение цен на «вторичке» в 2019 году наблюдалось всего 8 раз, 12 раз динамика была нулевой, а в остальные 32 недели квартиры росли в цене.

В последнюю неделю уходящего года индекс цен на квартиры в Минске всё же сумел «взять» круглую отметку в 1400 $/м 2 . Всего за последний год цены в объявлениях поднялись на 6,2% или на 82 $/м 2 в абсолютном выражении.

Рост доли «котлованов» в общей структуре предложения, а также небольшое ослабление рубля привели к тому, что в конце 2019 года цены на новостройки начали снижаться. За последнюю неделю средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,3% и составила 1288 $/м 2 , что всего на 1,3% больше, чем в начале года.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 30 декабря следующим образом:

Традиционно в период новогодних праздников сокращается предложение квартир. За последнюю неделю количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 2,6%, а всего за 2019 год выбор на «вторичке» сократился на 7,7%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 30 декабря выглядит следующим образом:

Рост цен по итогам недели наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры, остальные также приросли в цене на 0,1-0,5%. По итогам последнего месяца лидируют 2-комнатные квартиры (+1,7%).

В шести районах по итогам недели был зафиксирован рост цен с максимальными темпами в Ленинском районе (+0,9%). К слову, именно в Ленинском районе квартиры подорожали сильнее всего за последний год (+11%). Схожий рост (+10%) был зафиксирован в Октябрьском районе столицы. Московский и Фрунзенский районы находятся на другом конце списка – здесь годовой рост цен на квартиры составляет скромные 4-5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 812 $/м2 (+0,3%), Витебск – 619 $/м2 (+0,5%), Гомель – 619 $/м2 (+0,6%), Гродно – 742 $/м2 (+0,3%), Могилев – 629 $/м2 (-0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1745 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 1111 $/м2.