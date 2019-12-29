Труд и в будни, и в праздники

Источник материала: Ивьевский край

Семейным делом для супругов Стаселовичей является работа на ферме д. Ченевичи КСУП "Трабы". Ядвига Ивановна здесь трудится заведующей, Франц Станиславович - скотником. На ферме выращиваются телки воспроизводства - будущие мамы, которым с потомством предстоит обеспечивать молочную продукцию на фермах района в будущем.





Ядвига Ивановна родом из Ченевич. С 17 лет работает в животноводстве, уже целых 44 года. Была заведующей фермами в Сурвилишках и Барановичах.

Сейчас хозяйничает на ферме в родной деревне. Ферма ведет свою историю с 1958 года. Сейчас здесь 200 голов.

"Выращиваем, покрываем, отдаем на другие фермы" - так буднично говорят о своей работе животноводы. А ведь будущее молочных ферм хозяйства закладывается именно здесь.

На ферме работают скотники Леокадия Францевна Варакса, Александр Викторович Макуцевич, Лилия Брониславовна Мацкевич, Франц Брониславович Макуцевич.

"Как правильно встречать Новый год?" - этим вопросом задаются многие люди. У Ядвиги Ивановны философский ответ: "На ферме". Ферма будет работать в праздник, как и в будни.