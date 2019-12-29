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Совмин снизил квоту на производство водки и увеличил - на производство натуральных вин

30.12.2019 16:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров установил квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории страны, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Согласно проведенному БелаПАН анализу, квота на производство этилового спирта-сырца из пищевого сырья по сравнению с прошлым годом уменьшена на 21,5% (с 1 млн 445 тыс. до 1 млн 135 тыс. декалитров), водки и ликеро-водочных изделий — на 1,5% (с 10 млн 868 до 10 млн 706 тыс. дал), фруктовой водки — на 35,3% (с 8,5 до 5,5 тыс. дал), плодовых крепленых марочных вин «улучшенного качества и специальной технологии» — на 20,4% (с 6 млн 54 до 4 млн 816 тыс. дал), текилы — на 19,4% (с 18 до 14,5 тыс. дал), кальвадоса — на 21,6% (с 37 до 29 тыс. дал), фруктовых оригинальных крепких напитков — на 33,3% (с 3 до 2 тыс. дал).

Увеличены квоты на выпуск фруктово-ягодных натуральных вин — на 25,3% (с 3 млн 745 тыс. до 4 млн 691 тыс. дал), советского шампанского и других игристых вин — на 15,2% (с 1 млн 650 тыс. до 1 млн 900 тыс. дал), виноградных вин — на 10,7% (с 3 млн 768 тыс. до 4 млн 173 тыс. дал), коньяка — на 33,5% (с 498 до 598 тыс. дал), бренди — на 59,2% (со 103 до 164 тыс. дал), спиртных напитков из зернового сырья — в 2,1 раза (с 91 до 192 тыс. дал).

По данным Белстата, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация водки возросла на 1,8%, виноградных вин — на 3,6%, шампанского и других игристых вин — на 6,6%, коньяка, коньячных напитков и бренди — на 23,2%. Продажи плодовых вин сократились на 4,6%.

 
 
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Совет министров установил квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории страны, непищевого этилового...
 
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