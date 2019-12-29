«КИМа» больше нет. В Витебске ликвидировали некогда градообразующую фабрику

Источник материала: Tut.by

Экономический суд области завершил ликвидационное производство в отношении фабрики «КИМ» в Витебске, сообщает Верховный суд.



Фото: Игорь Матвеев

Фабрику признали банкротом еще в 2015 году. Ликвидация предприятия должна была завершиться в августе 2016 года, но сроки постоянно продлевали .

У кредиторов накопилось требований на 18,3 млн рублей, а внеочередные платежи составляют 5 млн рублей.

Благодаря продаже имущества фабрики, взыскания дебиторской задолженности полностью погашены долги по зарплате, платежи в Фонд соцзащиты населения.

Однако требования кредиторов на сумму более 16 млн рублей и внеочередные платежи на почти миллион рублей остались без удовлетворения — в связи с отсутствием имущества должника.

Кредиторы не получат свои средства обратно: по законодательству, требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, признаются погашенными.

Фабрика «КИМ», созданная в 1931 году, была одним из градообразующих предприятий в Витебске. В последнее время здесь работали 830 человек. Комплекс производственных зданий занимал площадь 12,4 гектара. Обанкротилась фабрика в августе 2015 года. С той поры процедуру ее ликвидации суд продлевал 9 раз, в очередной раз — до 10 декабря 2019-го. За четыре года на «КИМ» побывали три антикризисных управляющих (первый из них, Павел Заяц, осужден за коррупцию). Ранее сообщалось , что городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га. Местным властям придется заняться редевелопментом этой промзоны (то есть перепрофилированием зданий) и подключить к этому инвесторов.