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«КИМа» больше нет. В Витебске ликвидировали некогда градообразующую фабрику
30.12.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд области завершил ликвидационное производство в отношении фабрики «КИМ» в Витебске,
Фабрику признали банкротом еще в 2015 году. Ликвидация предприятия должна была завершиться в августе 2016 года, но сроки постоянно
У кредиторов накопилось требований на 18,3 млн рублей, а внеочередные платежи составляют 5 млн рублей.
Благодаря продаже имущества фабрики, взыскания дебиторской задолженности полностью погашены долги по зарплате, платежи в Фонд соцзащиты населения.
Однако требования кредиторов на сумму более 16 млн рублей и внеочередные платежи на почти миллион рублей остались без удовлетворения — в связи с отсутствием имущества должника.
Кредиторы не получат свои средства обратно: по законодательству, требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, признаются погашенными.
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Фабрику признали банкротом еще в 2015 году. Ликвидация предприятия должна была завершиться в августе 2016 года, но сроки постоянно продлевали.
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