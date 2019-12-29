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«КИМа» больше нет. В Витебске ликвидировали некогда градообразующую фабрику

30.12.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд области завершил ликвидационное производство в отношении фабрики «КИМ» в Витебске, сообщает Верховный суд.


Фото: Игорь Матвеев

Фабрику признали банкротом еще в 2015 году. Ликвидация предприятия должна была завершиться в августе 2016 года, но сроки постоянно продлевали.

У кредиторов накопилось требований на 18,3 млн рублей, а внеочередные платежи составляют 5 млн рублей.

Благодаря продаже имущества фабрики, взыскания дебиторской задолженности полностью погашены долги по зарплате, платежи в Фонд соцзащиты населения.

Однако требования кредиторов на сумму более 16 млн рублей и внеочередные платежи на почти миллион рублей остались без удовлетворения — в связи с отсутствием имущества должника.

Кредиторы не получат свои средства обратно: по законодательству, требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, признаются погашенными.

Фабрика «КИМ», созданная в 1931 году, была одним из градообразующих предприятий в Витебске. В последнее время здесь работали 830 человек. Комплекс производственных зданий занимал площадь 12,4 гектара.

Обанкротилась фабрика в августе 2015 года. С той поры процедуру ее ликвидации суд продлевал 9 раз, в очередной раз — до 10 декабря 2019-го.

За четыре года на «КИМ» побывали три антикризисных управляющих (первый из них, Павел Заяц, осужден за коррупцию).

Ранее сообщалось, что городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га. Местным властям придется заняться редевелопментом этой промзоны (то есть перепрофилированием зданий) и подключить к этому инвесторов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Фабрику признали банкротом еще в 2015 году. Ликвидация предприятия должна была завершиться в августе 2016 года, но сроки постоянно продлевали.
 
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