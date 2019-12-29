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В Минске суды над участниками акций против интеграции массово перенесли на следующий год

30.12.2019 21:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные суды 30 декабря перенесли на январь 2020 года рассмотрение большинства административных дел участников акций против интеграции с Россией, сообщает правозащитный сайт spring96.org.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так, в суде Центрального района, где сегодня началось рассмотрение дела в отношении белорусского языковеда и экс-посла Беларуси в Германии 80-летнего Петра Садовского, объявлен перерыв до 9 января. Садовского обвиняют на основании статьи 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции 7 декабря.

Свидетели-милиционеры на процесс не явились. Садовский предложил суду передать свои показания в письменном виде, так как считает, что секретарь суда будет вести записи неточно. Кроме того, он предложил вести процесс на белорусском языке, судья согласилась.

Садовский также просил суд вернуть протокол об административном правонарушении в РУВД, так как в нем есть признаки лжесвидетельства милиционеров. Он заявил, что 7 декабря в 12 часов не был на площади, а находился дома. На площадь он приехал около 15 часов, пробыл там 30−40 минут, а затем вернулся домой, так как у него была температура. А в протоколе, который был зачитан в суде, сказано, что он был в 12 часов на площади и держал бело-красно-белый флаг. Были продемонстрированы фото с видеозаписи, на которой якобы зафиксирован Садовский. Однако он заявил, что на кадрах не он, у него нет такой куртки, как у человека на видео. В итоге в суде был объявлен перерыв до 9 января.

Суд Центрального района также объявил перерыв до 9 января в рассмотрении дел по статье 23.34 КоАП в отношении других участников акции: Николая Козлова, Юрия Татура, Максима Урбановича, Андрея Шаренды, Елены Янушковской.

Решение суда Центрального района по делу активиста Андрея Хренкова будет объявлено 31 декабря.

В суде Ленинского района объявлен перерыв до 10 января в рассмотрении административного дела Владимира Некляева. В начале процесса он заявил отвод судье. Свидетели-милиционеры в суд не явились.

Также в суде Ленинского района объявлены перерывы в рассмотрении административных дел в отношении Наталии Ладутько, Бориса Дубровского, Бориса Аникеева, Виктора Ковалькова (отец Викентий) до 9 января, Владимира Орлова и Дмитрия Козлова — до 10 января.

Несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России Минске люди выстроились в живую цепь">прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. По данным правозащитников, около 20 человек оштрафованы на общую сумму более 16 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные суды 30 декабря перенесли на январь 2020 года рассмотрение большинства административных дел участников акций против интеграции с Россией.
 
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