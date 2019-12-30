Лукашенко позвонил Путину, президенты общались больше часа

Белорусский президент провел телефонные переговоры со своим российским коллегой. Президенты обменялись поздравлениями и обсудили вопросы двусторонней интеграции.

По информации пресс-службы Александра Лукашенко, разговор президентов состоял из двух частей: в первой части они обменялись поздравлениями с Новым годом, пожелав процветания народам двух стран.

Вторая часть разговора длилась больше часа. По информации пресс-службы белорусского президента, Лукашенко и Путин в разговоре обсудили согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки нефти и газа, а также подняли нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

«В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отметим, что на сайте пресс-службы Кремля сообщается, что телефонный разговор прошел по инициативе белорусской стороны.

«Обсуждены некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Беларусь газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», - сообщает пресс-служба президента РФ.

Беларусь и Россия так и не согласовали три важнейших вопроса, на которых будут строить углубленную интеграцию: нефть, газ и налоговые споры. Не удалось решить эти вопросы и на последней встрече глав государств. Напомним, что 20-21 декабря белорусский президент находится с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге в пятницу состоялись переговоры глав государств.

Премьер-министр Дмитрий Крутой в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1» подтвердил , что после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге остались три нерешенных вопроса.

Оппозиция полагает, что власти, подписывая документы об интеграции, торгуют независимостью страны, а само подписание грозит суверенитету Беларуси. В Беларуси прошел целый ряд акций протеста против интеграции: 7-8 декабря прошли две 5-часовые акции протеста, 20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге прошли новые акции .

Официально документы по интеграции так и не были опубликованы: до сих пор неясно, каким будет интеграционный процесс и какую цену заплатит Беларусь за дешевые энергоносители.