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Лукашенко позвонил Путину, президенты общались больше часа
30.12.2019 21:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский президент провел телефонные переговоры со своим российским коллегой. Президенты обменялись поздравлениями и обсудили вопросы двусторонней интеграции.
По информации пресс-службы Александра Лукашенко, разговор президентов состоял из двух частей: в первой части они обменялись поздравлениями с Новым годом, пожелав процветания народам двух стран.
Вторая часть разговора длилась больше часа. По информации пресс-службы белорусского президента, Лукашенко и Путин в разговоре обсудили согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки нефти и газа, а также подняли нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.
«В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», - сообщает пресс-служба Лукашенко.
Отметим, что на сайте пресс-службы Кремля сообщается, что телефонный разговор прошел по инициативе белорусской стороны.
«Обсуждены некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Беларусь газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», - сообщает пресс-служба президента РФ.
Беларусь и Россия так и не согласовали три важнейших вопроса, на которых будут строить углубленную интеграцию: нефть, газ и налоговые споры. Не удалось решить эти вопросы и на последней встрече глав государств. Напомним, что 20-21 декабря белорусский президент находится с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге в пятницу
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Белорусский президент провел телефонные переговоры со своим российским коллегой. Президенты обменялись поздравлениями и обсудили вопросы двусторонней...
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