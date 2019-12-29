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Путин и Лукашенко созвонились: переговоры по нефти и газу будут продолжаться

30.12.2019 20:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты Беларуси и России созвонились вечером 30 декабря и обсудили вопросы, связанные с поставками газа и нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.


Фото: пресс-служба Кремля

«Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», — говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за этот месяц дважды. После переговоров 20 декабря белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Лукашенко заявил, что цены на нефть и газ будут не выше уровня текущего 2019 года. Однако о точных цифрах на встрече не договорились.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь получит такие же цены на газ, как и Смоленская область, только в случае принятия «общих законов, общих наднациональных контрольных и эмиссионных органов, общих правил в сфере антимонопольной политики». Сейчас эти вопросы не решены, и, как отметил Путин, к чему придут стороны — «пока непонятно».

 
 
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Президенты Беларуси и России созвонились вечером 30 декабря и обсудили вопросы, связанные с поставками газа и нефти
 
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