Будущее АПК за молодыми!

Источник материала: Ивьевский край

Грамотой районной организации белорусского профсоюза работников АПК на районных "Дажынках" были награждены Александр Олегович Длужневский и Евгений Владимирович Гражинский, учащийся из Ивьевского ГСПЛ.





Евгений Гражинский:

- Жемысмлавль, откуда я родом, - красивейшее место Ивьевщины. Горжусь своей малой родиной.

Отец работает лесником, мама - техническим работником в школе, есть две сестры и брат. Сестра работает в лесничестве.

Мне тоже хочется оставить свой след на земле, сделать что-то полезное для своего агрогородка, страны в целом.

2020-й год для меня - выпускной. После армии начнется и моя трудовая деятельность. Надеюсь, пригодятся на родной земле те знания и навыки, которые я получаю во время учебы в лицее.

Александр Длужневский:

- Родом я из г.п. Юратишки. Отец работает на железной дороге, мама - рабочая частного предприятия.

Испытываю огромную благодарность к своим наставникам, которые преподают нам различные дисциплины. Например, у меня всегда вызывают повышенный интерес уроки Юрия Никодимовича Ловчего, Ирины Вацлавовны Шнейтор.

Учеба в лицее помогла мне реализоваться в спорте, неоднократно принимал участие в спортивных соревнованиях. Любимая игра - волейбол.

В наступающем новом году я закончу лицей, получу профессиональное образование. Впереди - служба в армии. В будущее смотрю с оптимизмом.