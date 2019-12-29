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Будущее АПК за молодыми!

30.12.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Грамотой районной организации белорусского профсоюза работников АПК на районных "Дажынках" были награждены Александр Олегович Длужневский и Евгений Владимирович Гражинский, учащийся из Ивьевского ГСПЛ.

Будущее АПК за молодыми!

Евгений Гражинский:
- Жемысмлавль, откуда я родом, - красивейшее место Ивьевщины. Горжусь своей малой родиной.
Отец работает лесником, мама - техническим работником в школе, есть две сестры и брат. Сестра работает в лесничестве.
Мне тоже хочется оставить свой след на земле, сделать что-то полезное для своего агрогородка, страны в целом.
2020-й год для меня - выпускной. После армии начнется и моя трудовая деятельность. Надеюсь, пригодятся на родной земле те знания и навыки, которые я получаю во время учебы в лицее.

Александр Длужневский:
- Родом я из г.п. Юратишки. Отец работает на железной дороге, мама - рабочая частного предприятия.
Испытываю огромную благодарность к своим наставникам, которые преподают нам различные дисциплины. Например, у меня всегда вызывают повышенный интерес уроки Юрия Никодимовича Ловчего, Ирины Вацлавовны Шнейтор.
Учеба в лицее помогла мне реализоваться в спорте, неоднократно принимал участие в спортивных соревнованиях. Любимая игра - волейбол.
В наступающем новом году я закончу лицей, получу профессиональное образование. Впереди - служба в армии. В будущее смотрю с оптимизмом.

 
 
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Грамотой районной организации белорусского профсоюза работников АПК на районных "Дажынках" были награждены Александр Олегович Длужневский и Евгений...
 
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