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Топ-10 самых зрелищных елок. Что в канун Нового года «постят» в соцсетях из минских торговых центров
31.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Последние моменты уходящего 2019 года. Люди в суете бегают по торговым центрам в поисках подарков для близких, ингредиентов для оливье и икры по акции. Однако практически у каждого, кто зарегистрирован в Instagram, находится свободных пару секунд сделать фото для очередной публикации в социальной сети. Вдруг этот «пост» окажется последним в уходящем году? Давайте взглянем на фотографии, которые люди размещают в соцсетях из разных
Торгово-развлекательный центр
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