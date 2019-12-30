Топ-10 самых зрелищных елок. Что в канун Нового года «постят» в соцсетях из минских торговых центров

Источник материала: realt.by

Последние моменты уходящего 2019 года. Люди в суете бегают по торговым центрам в поисках подарков для близких, ингредиентов для оливье и икры по акции. Однако практически у каждого, кто зарегистрирован в Instagram, находится свободных пару секунд сделать фото для очередной публикации в социальной сети. Вдруг этот «пост» окажется последним в уходящем году? Давайте взглянем на фотографии, которые люди размещают в соцсетях из разных торговых центров Минска в самый канун Нового года.