Важные темы года: чем запомнился и чем удивил 2019-й рынок недвижимости

Тем не менее, строить в столице будут (при этом очередников почему-то хотят отправить в города-спутники, а тех, кому надела городская жизнь, привлечь в область дешевым индивидуальным строительством). И еще много. Например, очень интересный участок на месте завода Кирова могут скоро начать осваивать. Мы провели свое расследование , чтобы узнать, кто и зачем купил эту землю, но ничего точного покупатели пока не раскрывают. Кроме того, оказалось , что и жителям Сельхозпоселка рано праздновать победу в борьбе за свои дома -- там сносы, скорее всего, еще будут. Ведь город собирается строить метро. Хотя, с другой стороны, немало людей ждут квадратные метры и даже на инфраструктуру не обращают внимания, а уж тем более на снос. Так в Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей.

Да и вообще проблем в стройке хватает. Вон суд уже вынес приговор бывшему гендиректору «Тамбаза» Льву Хаютину (Напомним, что он не смог достроить ЖК «Аркадия» несмотря на то, что дольщики оплатили свои квартиры). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. А люди до сих пор не получили квартир.

Вот у дольщиков ЖК «Новоселье» все закончилось более благополучно. Хотя поначалу они и готовы были предложить даже снести их дом. А кое-где дома и сами начали разваливаться. Например, на улице Широкой в Минске. Как потом нам удалось выяснить , «какое-то время стройплощадка дома по ул. Широкой была без охраны и рабочих», то есть за стройкой никто не следил...

Однако, громкими в уходящем году были не только скандалы, но и покупки: группа компаний «А-100» купила завод железобетонных конструкций .

И законы порой строить спокойно не дают

Купить квартиру в новостройке Минска -- дело непростое. У многих на это не хватает собственных денег. И даже обычный кредит в банке может не спасти. Но у государства на этот случай есть небольшой козырь -- льготное жилье или финподдержка в погашении коммерческих кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы составили полную инструкцию , как этим пользоваться. Но было у нас и более грустное руководство: как зарыть 2 миллиона долларов от простых белорусов в землю (история до сих пор не разрешилась, мы за ней следим).

Удивляли нас белорусские законы в этом году очень часто. Так оказалось, что под удар могут попасть все продавцы вторичного жилья. Адвокат прокомментировал историю семьи, которая продала дом и теперь должна покупателю 36 тыс. рублей. И здесь нет никакого мошенничества -- так решил суд.

Были и другие замысловатые истории. Например, купив квартиру у мошенников, гомельчанин рискует остаться и без денег, и без жилья. Был похожий скандал и в Минске: выселяли 7 семей, обманутых при покупке. А мы рассказали , как не пополнить их ряды.

В законодательстве обнаружена серьезная «дыра», которая ставит под угрозу работу любой строительной подрядной организации. Причем подрядчикам придется расплачиваться рублем не за свои ошибки, а за недоработку проекта заказчиком. Мы выяснили , почему белорусские законы не защищают строительные организации.