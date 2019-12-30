Важные темы года: чем запомнился и чем удивил 2019-й рынок недвижимости

Год заканчивается, и мы подводим итоги. Все, что было важным, необычным, ярким или даже пугающим, сегодня кажется просто накопленным опытом. Мы стали мудрее от ошибок и счастливее от правильных решений, увидели жизнь под другим углом и научились смотреть на все проблемы проще. Все, что происходило в 2019-м, стало частью нас. Давайте вспомним самое интересное еще раз.
Для кого мы строим и нужно ли это им
Затишье в белорусской экономике, которое наблюдается в последние пару-тройку лет, держит людей в большей тревожности, чем постоянные девальвации и спады развития. Привыкшие к постоянным шоковым обнулениям кошельков белорусы все время ждут "грандиозного шухера". Но благодаря жесткости правительства и Нацбанка он пока все никак не наступает.
Экономика, хоть и медленно, но движется вперед. В том числе перестала топтаться на месте и строительная сфера. Но самый главный вопрос - для кого все это строится? Есть ли сейчас, или будут ли в будущем те, кто окажется в состоянии покупать эту недвижимость. А главное, захотят ли они это делать? Эксперты объясняли нам риски белорусской экономики и сказали, что «если люди уедут, квартиры никому не будут нужны». Но даже если люди и останутся, то что они получат? Над философским восприятием плотной жилой действительности мы в этом году тоже успели подумать.
Но даже когда строим, проблем очень много
Мы активно обсуждали новшествах указа по «долевке»: и зачем стоимость жилья «отвязали» от валюты, и зачем коммерсанты будут решать жилищную проблему очередников... Не давала покоя нашим читателям и тема распределения льготного жилья. Многодетные мамы даже пришли к нам в редакцию, чтобы объяснить, что происходит. Кстати, застройщики считают, что Минск давно уже зашел в тупик по жилищной политике и ценам.
Тем не менее, строить в столице будут (при этом очередников почему-то хотят отправить в города-спутники, а тех, кому надела городская жизнь, привлечь в область дешевым индивидуальным строительством). И еще много. Например, очень интересный участок на месте завода Кирова могут скоро начать осваивать. Мы провели свое расследование, чтобы узнать, кто и зачем купил эту землю, но ничего точного покупатели пока не раскрывают. Кроме того, оказалось, что и жителям Сельхозпоселка рано праздновать победу в борьбе за свои дома -- там сносы, скорее всего, еще будут. Ведь город собирается строить метро. Хотя, с другой стороны, немало людей ждут квадратные метры и даже на инфраструктуру не обращают внимания, а уж тем более на снос. Так в Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей.
Да и вообще проблем в стройке хватает. Вон суд уже вынес приговор бывшему гендиректору «Тамбаза» Льву Хаютину (Напомним, что он не смог достроить ЖК «Аркадия» несмотря на то, что дольщики оплатили свои квартиры). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. А люди до сих пор не получили квартир.
Вот у дольщиков ЖК «Новоселье» все закончилось более благополучно. Хотя поначалу они и готовы были предложить даже снести их дом. А кое-где дома и сами начали разваливаться. Например, на улице Широкой в Минске. Как потом нам удалось выяснить, «какое-то время стройплощадка дома по ул. Широкой была без охраны и рабочих», то есть за стройкой никто не следил...
Купить квартиру в новостройке Минска -- дело непростое. У многих на это не хватает собственных денег. И даже обычный кредит в банке может не спасти. Но у государства на этот случай есть небольшой козырь -- льготное жилье или финподдержка в погашении коммерческих кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы составили полную инструкцию, как этим пользоваться. Но было у нас и более грустное руководство: как зарыть 2 миллиона долларов от простых белорусов в землю (история до сих пор не разрешилась, мы за ней следим).
Удивляли нас белорусские законы в этом году очень часто. Так оказалось, что под удар могут попасть все продавцы вторичного жилья. Адвокат прокомментировал историю семьи, которая продала дом и теперь должна покупателю 36 тыс. рублей. И здесь нет никакого мошенничества -- так решил суд.
Были и другие замысловатые истории. Например, купив квартиру у мошенников, гомельчанин рискует остаться и без денег, и без жилья. Был похожий скандал и в Минске: выселяли 7 семей, обманутых при покупке. А мы рассказали, как не пополнить их ряды.
В законодательстве обнаружена серьезная «дыра», которая ставит под угрозу работу любой строительной подрядной организации. Причем подрядчикам придется расплачиваться рублем не за свои ошибки, а за недоработку проекта заказчиком. Мы выяснили, почему белорусские законы не защищают строительные организации.
А еще в этом году приняли Указ №169 «О распоряжении государственным имуществом». Оказалось, что «на судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее». Дали некоторые преференции и агроусадьбам. Хорошо еще, что не приняли другое чувствительное для владельцев агроусадеб решение: их хотели сделать юрлицами, но пока удалось отстоять старые льготы. Сами сельские предприниматели говорили, что готовы были бы бросить свое занятие и уехать.
А кто будет продавать все, что построим?
На риэлтерском рынке в этом году было два важных события: обсуждение проекта указа «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» и постановления Совета министров «О тарифах на риэлторские услуги и порядке их оплаты», а также 25-летие крупнейшего профессионального объединения - Белорусской Ассоциации "Недвижимость".
В то же время, разные компании продолжали продвигать свои отдельные инициативы для повышения качества работы. Так началась разработка «Электронного реестра договоров на оказание риэлтерских услуг». Кроме того, успешно стала работать схема партнерских продаж. Также профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами. Поможет в улучшении рынка и международный опыт. Но в следующем году агентствам недвижимости придется работать в новых экономических условиях и приспосабливаться.
Как живут в уже построенном и купленном
В этом году прошли Парламентские выборы. Это позволило нам узнать, чем владеют те, кто хочет иметь возможность писать законы. Оказалось, что не у каждого есть свое жилье.
А вот так живет новостройка с самой низкой стоимостью квадратного метра в Минске. Да и вообще в Минск пытаются перебраться многие. Уже даже Боровляны не всех устраивают. Но и в Минске жить не сладко: то крышу кто-то захочет облагородить, то пристроят "скворечник", нависающий над головами соседей.
Но бывают и приятные примеры: за 2 месяца и $ 5 тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion. А некоторые на таких ремонтах даже зарабатывают - перепродают "бабушатники".
Но люди у нас оптимисты. Их даже атомная станция их не пугает. Вот здесь репортаж о жизни простых людей у подножия Белорусской АЭС.
На чем и что получается строить?
Когда цены на земельных аукционах переходят всякие границы, ненароком задумываешься — что же построят на участке, по стоимости которого можно было купить квартиру в Минске? Мы объехали 7 самых дорогих земельных наделов, проданных 2 года назад. Показываем, как выглядят эти участки сегодня. Дорогая земля была и в Колодищах, где раньше вообще ничего не было, а теперь элитный поселок. А вот «IT-деревня» не стала элитной...
Белорус в 70 лет начал строить дома по собственной технологии. И это хорошо, потому что, когда строят без технологий, получаются своеобразные архитектурные шедевры:) Например, «дача-небоскреб» с баней и бассейном.
Где взять деньги на стройку?
Карина и Леша — минчане, которые взяли в ипотеку 700 тыс. евро. Большинству белорусов такую сумму не заработать за всю жизнь. Но что делать, если скопленных денег хватает только на налог с покупки квартиры? История молодой семьи айтишников из Минска, которая переехала в Берлин и столкнулась с непростым выбором.
Хотя, инвестиции в недвижимость — один из финансовых инструментов вложения денег, который помогает людям приумножать капитал. Но для того чтобы инвестиции приносили максимальный доход, надо хорошо знать не только реалии и перспективы отечественного и мирового рынков, но и многие другие тонкости инвестиционного процесса. Все здесь.
Минчанин рассказал, как фотографирует город и его жителей. А гродненцы поведали про то, как в их городе снимали легендарные «Белые Росы».
Побывали мы и на «грязной» стороне Минска. Узнали, сколько мусора выбрасывает столица, почему разные контейнеры загружают в одну машину и чем опасны коробки от пиццы
Какие нужно строить офисы и торговые центры
В августе в Минске открылся первый офис и коворкинг международной сети Regus. Самое удивительное, что еще до открытия все места здесь были заполнены. Выходит, спрос на подобный формат офисов в столице совсем не удовлетворен. Мы посмотрели, как выглядит новый бизнес-центр, и пообщались с управляющим директором компании Regus в Беларуси Екатериной Космачевой.
Белорусские производители мебели и строительные торговые сети готовятся к приходу в нашу страну одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров Leroy Merlin. Так как IКЕА в Беларуси нет, основным конкурентом для французской компании будут местные сети. Однако крупные белорусские магазины не боятся «играть» на одном рынке с международной торговой сетью.
Кроме Международного финансового центра в Беларуси создадут Всемирный торговый центр. Об этом заявила компания Дана Холдингз.
А в это время по всей стране стали появляться некогда снесенные отовсюду киоски. Только теперь произошла реинкарнация в «Табакерки». Это весь год делило людей на тех, кто за и кто против.