Отсутствие белорусского контракта «роняет» цену на российский Urals. Сильно

Источник материала: Tut.by

Пока Беларусь и Россия продолжают жесткий торг по энергоносителям, телеграм-канал Кастрычніцкага эканамічнага форуму обратил внимание на то, во сколько этот торг обходится России.

Эксперты обратили внимание на падение котировок нефти российског осорта Urals.

— Понятие «мировой рынок нефти» очень неопределенное. Беларусь — далеко не последний по размеру торговый партнер для России — на нас приходится примерно 7% от всего российского экспорта нефти. И когда «подвисает» контракт с нами, нельзя просто уменьшить добычу на эту величину — слишком большие издержки. И тогда даже такой крупный экспортер как Россия вынужден срочно «распихивать» незаконтрактованную нефть. Растет предложение на «мировом» рынке — падают котировки. Мы обратили внимание на динамику разницы в цене нефти сортов Brent и Urals за последние 10 дней. Если в среднем за 12 месяцев она составляла -0,27 $/bbl, а в среднем за ноябрь +0,46 $/bbl, то с 13 декабря цена российской нефти Urals пошла вниз, и на вчерашний день ее среднее отклонение от цены Brent достигло -4,1 $/bbl!



Фото: телеграм-канал КЭФа

В среднем за день Россия экспортирует 0,6 млн тон нефти, и цена каждого дня переговоров для России впечатляет, отмечают эксперты. Если брать за «нормальный» уровень ноябрьский спред, то 13 декабря цена Urals была ниже нормы на 2,1 доллара за баррель, или на 15,2 доллара за тонну. То есть за 13 декабря Россия на затянувшихся переговорах потеряла 9 млн долларов.

— Дальше — больше: отсутствие соглашения 30 декабря стоило российской стороне 19,5 млн долларов в день, а всего за 10 дней Россия потеряла 137 млн долларов. Каждый следующий день откладывания решения будет стоить России как минимум 20 миллионов долларов — оно на самом деле того стоит?

Лукашенко после разговора с Путиным потребовал начинать поставку «альтернативной» нефти

Напомним, 30 и 31 декабря президенты Беларуси и России по телефону обсуждали вопросы поставок Минску углеводородов. В середине дня 31 декабря Александр Лукашенко провел совещание, по итогам которого председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».