Новогоднее обращение Лукашенко: Право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается

Источник материала: Tut.by

Право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении.



Фото: пресс-служба президента

— Уходящий 2019-й медленно, но уверенно переходит в год 20-й. И все, что было в нем: яркие незабываемые события, лучшие начинания и мечты, нереализованные планы, — найдет свое продолжение уже буквально завтра. В этом последовательном движении залог стабильности и процветания нашего молодого независимого государства, — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что уходящий год прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси, а в наступающем мы будем отмечать 75 лет Великой Победы.

— Мы еще находимся под впечатлением от ярких спортивных побед Вторых Европейских игр, а уже завтра будем с замиранием сердца следить за выступлениями наших атлетов на олимпийских аренах в Токио, — сказал глава государства

Лукашенко также сказал, что второй год, посвященный малой родине, «плавно перейдет в третий, итоговый год трилогии».

— Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020-й станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы.

Он напомнил, что недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, «которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны».

Президент отметил, что итогом активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства.

— Мы это сделали впервые в истории. В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право «людьми зваться». И 2020-й не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается. И это показал уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И они справились, не подвели. Самое наглядное свидетельство этого — наши традиционно хлебосольные новогодние столы. Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства.

Лукашенко отметил, что в уходящем году позиции Беларуси серьезно укрепились и на международной арене, а завтра Беларусь «возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах».

— Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов, — сказал он.