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Госсекретарь США Майкл Помпео не прилетит в Минск 4 января
01.01.2020 21:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке, на которое напали демонстранты. Об этом TUT.BY рассказали в МИД Беларуси.
— В связи с ситуацией с посольством США в Ираке государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время вынужден находиться в Вашингтоне. В этой связи реализация ряда мероприятий, в том числе планировавшийся на 4 января визит в Беларусь, переносится на другие сроки, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Конкретные сроки, на которые переносится визит, во внешнеполитическом ведомстве пока не называют — сейчас даты согласовываются с американской стороной.
Помимо Беларуси, Помпео отложил запланированные на начало января визиты в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Как говорится в официальном
Накануне, 31 декабря, в Багдаде
В знак протеста демонстранты начали штурм американского диппредставительства в Ираке: подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. В результате столкновений протестующих с полицейскими пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство. По словам госсекретаря Майка Помпео, атаку на дипмиссию спланировали четыре «террориста с иранскими подручными».
Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео
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В связи с ситуацией с посольством США в Ираке государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время вынужден находиться в Вашингтоне.
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