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Госсекретарь США Майкл Помпео не прилетит в Минск 4 января

01.01.2020 21:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке, на которое напали демонстранты. Об этом TUT.BY рассказали в МИД Беларуси.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

— В связи с ситуацией с посольством США в Ираке государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время вынужден находиться в Вашингтоне. В этой связи реализация ряда мероприятий, в том числе планировавшийся на 4 января визит в Беларусь, переносится на другие сроки, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Конкретные сроки, на которые переносится визит, во внешнеполитическом ведомстве пока не называют — сейчас даты согласовываются с американской стороной.

Помимо Беларуси, Помпео отложил запланированные на начало января визиты в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Как говорится в официальном заявлении Госдепа, все поездки будут перенесены на ближайшее время, Помпео «с нетерпением ждет этих визитов».

Накануне, 31 декабря, в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения.

В знак протеста демонстранты начали штурм американского диппредставительства в Ираке: подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. В результате столкновений протестующих с полицейскими пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство. По словам госсекретаря Майка Помпео, атаку на дипмиссию спланировали четыре «террориста с иранскими подручными».

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео планировал прилететь в Минск 4 января. У него были запланированы встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с ситуацией с посольством США в Ираке государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время вынужден находиться в Вашингтоне.
 
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