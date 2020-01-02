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Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
03.01.2020 09:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Беларуси.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Беларуси.
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