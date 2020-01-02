Банки не будут обслуживать организации 3 января

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Решение принято постановлением Правления Национального банка от 2 декабря 2019 г. № 477 «О работе банковской системы 3 января 2020 г.».

В сообщении управления информации и общественных связей Нацбанка говорится: «В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с автоматизированными системами Национального банка, 3 января 2020 г. банки, ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» будут проводить мероприятия по доработке своих автоматизированных систем».

Отмечается, что будет приостановлено оказание субъектам хозяйствования отдельных видов услуг по банковским операциям, включая их расчетное и (или) кассовое обслуживание.

Приостановление обслуживания субъектов хозяйствования позволит банкам осуществить корректный запуск автоматизированных систем, доработанных с целью совершенствования их взаимодействия с системами Национального банка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации, автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств и др.).

Ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января 2020 г. не окажет влияния на обслуживание ими физических лиц.