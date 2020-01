Для нуждающихся будет построен 128-квартирный дом у ст.м. Каменная горка. Стоимость «квадрата» нормируемой площади — 1275 рублей

Источник материала: realt.by

ГПО «Минскстрой» предлагает нуждающимся в улучшении жилищных условий поучаствовать в строительстве жилого дома в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон No 3). Две квартиры будут предложены медалистам XII зимних Паралимпийских игр 2018 года, но построить их нужно будет без государственной поддержки. Такая информация содержится в проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» от 21 декабря 2019 года.

Опубликованная проектная декларация включает в себя дом №31 по генплану, входящий в «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон No 3)».

Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-этажного 128-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим подпольем и теплым чердаком. Генеральный подрядчик – ОАО «МАПИД».

126 квартир будут предложены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, преимущественно многодетным семьям. Они смогут построить жилье по направлениям администраций районов Минска с государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 No 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с отделкой составляет:

1 275,18 белорусского рубля для нормируемой площади жилого помещения;

белорусского рубля для нормируемой площади жилого помещения; 1 980 белорусских рублей для общей площади жилого помещения, превышающей нормируемую.

2 квартиры смогут построить медалисты XII зимних Паралимпийских игр 2018 года, но без использования государственной поддержки в соответствии с решением Мингорисполкома от 02.08.2018 г. No 2547 «Об организации строительства объекта» и решением Мингорисполкома от 11.07.2019 г. No 2110 «Об изменении решения Мингорисполкома от 2 августа 2018 г. No 2547».

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с отделкой составляет:

1 301,55 белорусского рубля для нормируемой площади жилого помещения;

белорусского рубля для нормируемой площади жилого помещения; 2 006,37 белорусского рубля для общей площади жилого помещения, превышающей нормируемую.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 30% от стоимости квартиры, оплата. должна быть произведена дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.

Начало строительства жилого дома — 21 июня 2019 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии – 5 октября 2020 года.