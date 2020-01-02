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Для нуждающихся будет построен 128-квартирный дом у ст.м. Каменная горка. Стоимость «квадрата» нормируемой площади — 1275 рублей
03.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ГПО «Минскстрой» предлагает нуждающимся в улучшении жилищных условий поучаствовать в строительстве жилого дома в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон No 3). Две
Опубликованная проектная декларация включает в себя дом №31 по генплану, входящий в «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон No 3)».
Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-этажного 128-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим подпольем и теплым чердаком. Генеральный подрядчик – ОАО «МАПИД».
126 квартир будут предложены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, преимущественно многодетным семьям. Они смогут построить жилье по направлениям администраций районов Минска с государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 No 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с отделкой составляет:
2 квартиры смогут построить медалисты XII зимних Паралимпийских игр 2018 года, но без использования государственной поддержки в соответствии с решением Мингорисполкома от 02.08.2018 г. No 2547 «Об организации строительства объекта» и решением Мингорисполкома от 11.07.2019 г. No 2110 «Об изменении решения Мингорисполкома от 2 августа 2018 г. No 2547».
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с отделкой составляет:
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 30% от стоимости квартиры, оплата. должна быть произведена дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.
Начало строительства жилого дома — 21 июня 2019 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии – 5 октября 2020 года.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений принимаются с 26 декабря 2019 года, а договоры долевого строительства — с 28 декабря 2019 года в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
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Для нуждающихся будет построен 128-квартирный дом у ст.м. Каменная горка. Стоимость «квадрата» нормируемой площади — 1275 рублей
ГПО «Минскстрой» предлагает нуждающимся в улучшении жилищных условий поучаствовать в строительстве жилого дома в границах улиц Притыцкого, Скрипникова,...
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