Белорусские банки 3 января приостановили обслуживание предприятий

Белорусские банки, ЕРИП и Банк развития приостановили оказание услуг предприятиям по банковским операциям, в том числе расчетное и кассовое обслуживание, передает БЕЛТА со ссылкой на Нацбанк.

3 января белорусские банки занимаются доработкой своих автоматизированных систем для их корректного запуска и взаимодействия с системами Национального банка.

Сообщается, что модернизируются системы мгновенных платежей, система передачи банковской информации, автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств и другие.

Данный процесс не повлияет на обслуживание физических лиц.