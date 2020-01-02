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Белорусские банки 3 января приостановили обслуживание предприятий
03.01.2020 10:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские банки, ЕРИП и Банк развития приостановили оказание услуг предприятиям по банковским операциям, в том числе расчетное и кассовое обслуживание, передает
3 января белорусские банки занимаются доработкой своих автоматизированных систем для их корректного запуска и взаимодействия с системами Национального банка.
Сообщается, что модернизируются системы мгновенных платежей, система передачи банковской информации, автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств и другие.
Данный процесс не повлияет на обслуживание физических лиц.
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Белорусские банки, ЕРИП и Банк развития приостановили оказание услуг предприятиям по банковским операциям, в том числе расчетное и кассовое обслуживание,...
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