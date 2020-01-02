ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФ прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

03.01.2020 11:15 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в нефтяной отрасли.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — сказал он.

По его данным, «непрерывная партии» закончились еще 31 декабря, однако у Беларуси пока есть сои запасы, и оба нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме.

В «Белнефтехиме» подтверждают прекращение поставок и снижение нагрузки НПЗ до уровня технологического минимума.

«Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума», - заявили в пресс-службе концерна.

Там отметили, что «идет активная работа над подготовкой январских контрактов».

Напомним, 31 декабря Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.

Президент поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.

 Этот же день Лукашенко распорядился обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусские банки 3 января приостановили обслуживание предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика