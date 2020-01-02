МАРТ повысил предельные минимальные цены на алкоголь

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Это предусмотрено постановлением МАРТ №100 от 31 декабря 2019 года, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Документ, как пояснили в МАРТ, принят для обеспечения эффективной финансовой деятельности хозсубъектов, производящих алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, ввиду планируемого изменения ставок акцизов в 2020 году.

Предельная минимальная отпускная цена на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) установлена в размере Br71,73 за декалитр безводного спирта (ранее она составляла Br69,33).

Также изменились предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепче 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси. Отпускная цена 0,5 л алкогольного напитка крепостью 40% на условиях франко-отправления — Br4,89 (до этого была Br4,66), розничная (с НДС) — Br6,47 (была Br6,17).

Кроме того, постановлением МАРТ №101 от 31 декабря 2019 года установлена предельная минимальная отпускная цена на плодовые крепленые марочные вина улучшенного качества и специальной технологии: за 0,7 л крепостью 18% — Br2,99 на условиях франко-отправления.

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