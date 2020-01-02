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На торгах 3 января доллар скромно подрос
03.01.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 января прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN0,0013 — до 2,1098 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0095 — до 2,3542 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,003 — до 3,4012 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 января прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN0,0013 - до 2,1098 рубля.
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