РФ прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в нефтяной отрасли.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — сказал он.

По его данным, «непрерывная партии» закончились еще 31 декабря, однако у Беларуси пока есть свои запасы, и оба нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме.

В «Белнефтехиме» подтверждают прекращение поставок и снижение нагрузки НПЗ до уровня технологического минимума.

«Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума», - заявили в пресс-службе концерна.

Там отметили, что «идет активная работа над подготовкой январских контрактов». Агентство Reuters сообщало, ссылаясь на собственные источники, что в связи с отсутствием данных договоренностей РФ может с 1 января прекратить экспорт нефти в Беларусь .

Напомним, 31 декабря Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.

Президент поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.

В этот же день Лукашенко распорядился обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о ее перевозке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Напомним, что 20-21 декабря белорусский президент находился с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге состоялись переговоры глав государств. Перед этим президенты встречались 7 и 8 декабря в Сочи, но некоторые вопросы по интеграции не были решены.

Премьер-министр Дмитрий Крутой в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1» подтвердил , что после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге остались три нерешенных вопроса: по нефти, газу и налоговым спорам.