|
РФ прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
03.01.2020 11:15 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.
Об этом сообщает
«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — сказал он.
По его данным, «непрерывная партии» закончились еще 31 декабря, однако у Беларуси пока есть свои запасы, и оба нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме.
В «Белнефтехиме» подтверждают прекращение поставок и снижение нагрузки НПЗ до уровня технологического минимума.
«Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума», - заявили в пресс-службе концерна.
Там отметили, что «идет активная работа над подготовкой январских контрактов». Агентство Reuters сообщало, ссылаясь на собственные источники, что в связи с отсутствием данных договоренностей РФ может с 1 января
Напомним, 31 декабря Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.
Президент поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.
В этот же день Лукашенко распорядился обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о ее перевозке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».
Напомним, что 20-21 декабря белорусский президент находился с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге
Премьер-министр Дмитрий Крутой в «Главном эфире» телеканала
Речь о сотрудничестве в нефтяной сфере шла и на переговорах Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаева в Нур-Султане 24 октября. Поставки нефти и нефтепродуктов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)