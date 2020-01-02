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Третья нефтяная. Как Беларусь и Россия воевали из-за нефти
03.01.2020 13:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вместо углубленной интеграции Минск и Москва начали 2020 год с очередных нефтяных маневров и без контракта на поставку. С 1 января Россия
Первая нефтяная. 2006−2007 год
Конфликт 2006 года начался в декабре 2006 года, когда Москва объявила об увеличении цены природного газа с 46,7 долларов за 1 тыс куб. м до 100 долларов. Глава газового гиганта Алексей Миллер
Но конфликт не решен, договоренности по поставкам нефти нет. «Белнефтехим» приостанавливает заключенные на 2007 год контракты с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти в Беларусь из-за невыгодностью этих закупок — с 1 января Россия ввела таможенную пошлину в размере 180,7 доллара за тонну (раньше нефть поставляли беспошлинно, но была договоренность о разделе получаемых Минском пошлин от экспорта нефтепродуктов, хотя реальных перечислений в российский бюджет не было). Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский
3 января Минск конфликт набирает обороты: Минск оперативно придумывает ответный удар и
Россия возмущается таким шагом и 8 января «Транснефть» прекращает транзит сырья в Европу после того, как, по ее заявлению, Беларусь незаконно отобрала 79 тыс. тонн нефти в счет уплаты той самой пошлины. 11 января, после телефонного разговора президентов двух стран, транзит восстановлен,
Россия также
Волшебство «перетаможки». 2016 год
Очередной нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией разгорается в 2016 году. Мировые цены на энергоносители падают, российский рубль заметно девальвировался, а цена транзита газа в формуле, по которой платит Беларусь, установлена в долларах. Минск считает это несправедливым и высчитывает свою, «справедливую» со своей точки зрения цену — 73 доллара за 1 тыс. куб м вместо контрактных 132 долларов.
Побочным эффектом газового конфликта становятся проблемы с нефтью. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
Осенью 2016 года стороны объявляют о достижении компромисса: цена газа останется на прежнем уровне, но Москва предоставит межбюджетную компенсацию. В апреле 2017 года договоренности, наконец, формализованы.
Первый вице-премьер Владимир Семашко
Всем очевидно, что такое решение — временное. «Задача стоит, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене газа для Беларуси к той цене, которая есть в России. По крайней мере, в тех российских регионах, которые граничат с Беларусью (Смоленской, Брянской областью), Великом Новгороде, Москве», — подчеркивает тогдашний первый вице-премьер.
Углубленная интеграция. 2020 год
Приостановка поставок российской нефти в Беларусь с 1 января 2020 года связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов, которые в 2019 году обсуждались в рамках программы углубленной интеграции.
Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр, который провела Россия и таким повысила стоимость нефти для Беларуси. Но Москва ответила, что на это можно рассчитывать после унификация налогового законодательства двух стран.
До сих пор не решен вопрос с компенсацией за «грязную» нефть. Москва готова платить только за документально подтвержденные убытки, а не за мифическую упущенную выгоду. Минск предлагал
На высшем уровне вроде была достигнута договоренность, что Беларусь
С 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин
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TUT.BY вспоминает, как Минск и Москва действовали в прежних нефтяных конфликтах.
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