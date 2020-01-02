Третья нефтяная. Как Беларусь и Россия воевали из-за нефти

Источник материала: Tut.by

Вместо углубленной интеграции Минск и Москва начали 2020 год с очередных нефтяных маневров и без контракта на поставку. С 1 января Россия прекратила поставку нефти для белорусских НПЗ. Это не первый такой случай. TUT.BY вспоминает, как Минск и Москва действовали в прежних нефтяных конфликтах.

Первая нефтяная. 2006−2007 год

Конфликт 2006 года начался в декабре 2006 года, когда Москва объявила об увеличении цены природного газа с 46,7 долларов за 1 тыс куб. м до 100 долларов. Глава газового гиганта Алексей Миллер предупреждает несговорчивый Минск о том, что при отсутствии контракта с 1 января 2007 года газ будет перекрыт. Минск отказывается подписывать документы на транзит российского газа в Европу, покупатели начинают нервничать, опасаясь перебоев. Контракт подписан , как и в 2019 году, поздним вечером 31 декабря.

Но конфликт не решен, договоренности по поставкам нефти нет. «Белнефтехим» приостанавливает заключенные на 2007 год контракты с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти в Беларусь из-за невыгодностью этих закупок — с 1 января Россия ввела таможенную пошлину в размере 180,7 доллара за тонну (раньше нефть поставляли беспошлинно, но была договоренность о разделе получаемых Минском пошлин от экспорта нефтепродуктов, хотя реальных перечислений в российский бюджет не было). Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский докладывает Совету безопасности, что Минск не в состоянии платить более 400 долларов за тонну.

3 января Минск конфликт набирает обороты: Минск оперативно придумывает ответный удар и вводит пошлину на транзит нефти по своей территории, 45 долларов за тонну.

Россия возмущается таким шагом и 8 января «Транснефть» прекращает транзит сырья в Европу после того, как, по ее заявлению, Беларусь незаконно отобрала 79 тыс. тонн нефти в счет уплаты той самой пошлины. 11 января, после телефонного разговора президентов двух стран, транзит восстановлен, транзитная пошлина отменена.

Россия также пошла на уступки. Нефть, поставляемая в Беларусь, облагается вывозной таможенной пошлиной с понижающим коэффициентом, российский бюджет от поставок в Беларусь в 2007 году получит 1 млрд долларов вместо 3,6 млрд при уплате пошлины в полном объеме.

Волшебство «перетаможки». 2016 год

Очередной нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией разгорается в 2016 году. Мировые цены на энергоносители падают, российский рубль заметно девальвировался, а цена транзита газа в формуле, по которой платит Беларусь, установлена в долларах. Минск считает это несправедливым и высчитывает свою, «справедливую» со своей точки зрения цену — 73 доллара за 1 тыс. куб м вместо контрактных 132 долларов.

Побочным эффектом газового конфликта становятся проблемы с нефтью. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявляет , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также говорит , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. На февраль 2017 года долг Минска перед Москвой за поставки российского газа достигает 600 миллионов долларов . Белорусские НПЗ недогружены, Минск теряет валютную выручку от экспорта нефтепродуктов.

Осенью 2016 года стороны объявляют о достижении компромисса: цена газа останется на прежнем уровне, но Москва предоставит межбюджетную компенсацию. В апреле 2017 года договоренности, наконец, формализованы.

Первый вице-премьер Владимир Семашко сообщает, что возобновляются поставки нефти в Беларусь в объемах, утвержденных действующим соглашением (24 млн тонн в год). Такие объемы оговорены до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку на НПЗ. Для 6 млн тонн придуман термин «перетаможка». Эти объемы в Беларуси не перерабатывают, но пошлины с такого объема поступают в бюджет Беларуси. Это 500−800 млн долларов.

Всем очевидно, что такое решение — временное. «Задача стоит, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене газа для Беларуси к той цене, которая есть в России. По крайней мере, в тех российских регионах, которые граничат с Беларусью (Смоленской, Брянской областью), Великом Новгороде, Москве», — подчеркивает тогдашний первый вице-премьер.

Углубленная интеграция. 2020 год

Приостановка поставок российской нефти в Беларусь с 1 января 2020 года связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов, которые в 2019 году обсуждались в рамках программы углубленной интеграции.

Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр, который провела Россия и таким повысила стоимость нефти для Беларуси. Но Москва ответила, что на это можно рассчитывать после унификация налогового законодательства двух стран.

До сих пор не решен вопрос с компенсацией за «грязную» нефть. Москва готова платить только за документально подтвержденные убытки, а не за мифическую упущенную выгоду. Минск предлагал повысить тариф на транзит российской нефти и таким образом как-то решить вопрос с «грязной» нефтью. Но Москва согласилась повысить тариф на транзит на минимальной возможный процент.

На высшем уровне вроде была достигнута договоренность, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты. И таким образом будет получена частичная компенсация. Но стороны не смогли договориться.

С 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько раз созванивались и провели переговоры. В итоге президент Беларуси поручил своим «нефтянникам» «заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов» и обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, по железной дороге из портов на Балтике и реверсом по нефтепроводу «Дружба».