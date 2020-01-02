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Нефтяной кризис - в чем суть и что ожидать дальше (спойлер: дефицита топлива, обещают, не будет)
03.01.2020 13:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— Нынешняя ситуация — это клубок проблем, — говорит собеседник из нефтяной отрасли. — Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр, который провела Россия и таким повысила стоимость нефти для Беларуси. Но Москва сказала, что на это можно рассчитывать
В «Белнефтехиме» подтвердили
Что дальше?
По информации TUT.BY, заводы снизили загрузку до 30%. «Запасов должно хватить на 2−3 недели. Потом нужно будет найти новую нефть», — сказал источник.
31 декабря Александр Лукашенко
В то же время в
— Альтернативные поставки могут начаться из портов стран Балтии и Одессы железнодорожным транспортом, как это уже ранее было. Проблем с нефтью нет. Вопрос экономической целесообразности. «Колесами» много не навозишься, — сказал TUT.BY источник.
При этом, по его словам, не стоит сбрасывать со счетов российские нефтяными компании, переговоры с которыми продолжаются.
В середине декабря правительства России и Беларуси согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, который предполагает импорт в страну 24 млн тонн, из них по трубопроводу — 23,5 млн тонн.
— «Труба» открыта, вопрос цены. Некоторые российские игроки согласны снизить размер премии. Поэтому, считаю, в ближайшее время вполне реально возобновление российских поставок. Россия остается самым лучшим вариантом. А только за счет альтернативных поставок Беларусь долго не продержится, — сказал источник.
По словам другого собеседника, близкого к одному из НПЗ, пока «все спокойны, так как уже не первый раз после Нового года завод работает на собственных запасах».
Дефицита топлива не будет?
Крупнейший оператор АЗС «Белоруснефть» заявляет, что дефицита топлива в Беларуси не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года.
— Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети «Белоруснефть» работают в штатном режиме, — сообщил агентству «
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Приостановка поставок российской нефти в Беларусь связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов. Об этом рассказали TUT.BY информированные источники.
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