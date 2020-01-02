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Беларусь не блокировала транзит российской нефти в Европу

03.01.2020 14:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Транзит российской нефти сорта Urals в Европу через Беларусь не приостановлен, сообщили Рейтер два источника в отрасли после того, как Москва с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ.


Фото: neftianka.ru

Беларусь занимает важное место в транзите нефти и газа из России в Западную Европу по нефтепроводу «Дружба», который снабжает нефтью Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию.

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN заявил, что перебоев с поставками нефти по «Дружбе» нет, передает Bloomberg со ссылкой на компанию.

Ранее Беларусь настаивала на повышении с 2020 года стоимости транзита российской нефти на 16,6%. В России согласны были увеличить тариф на 6,8%.

С 1 января приостановлены поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Поставки прекратились после того, как Минск и Москва не смогли договориться об условиях соглашения на 2020 год.

В итоге НПЗ в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку мощностей и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья.

Заявок на поставку нефти в Беларусь от российских компаний у «Транснефти» нет, сообщил «Интерфаксу» 3 января советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. При этом собеседник подчеркнул, что транзит российской нефти через Беларусь идет без ограничений.

Нефтяной кризис — в чем суть и что ожидать дальше (спойлер: дефицита топлива, обещают, не будет)

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь занимает важное место в транзите нефти и газа из России в Западную Европу по нефтепроводу «Дружба», который снабжает нефтью Польшу, Германию, Словакию,...
 
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Нефтяной кризис - в чем суть и что ожидать дальше (спойлер: дефицита топлива, обещают, не будет)
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