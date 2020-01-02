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Беларусь не блокировала транзит российской нефти в Европу
03.01.2020 14:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Транзит российской нефти сорта Urals в Европу через Беларусь не приостановлен, сообщили
Беларусь занимает важное место в транзите нефти и газа из России в Западную Европу по нефтепроводу «Дружба», который снабжает нефтью Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию.
Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN заявил, что перебоев с поставками нефти по «Дружбе» нет, передает Bloomberg со ссылкой на компанию.
Ранее Беларусь
С 1 января приостановлены поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Поставки прекратились после того, как Минск и Москва не смогли договориться об условиях соглашения на 2020 год.
В итоге НПЗ в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку мощностей и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья.
Заявок на поставку нефти в Беларусь от российских компаний у «Транснефти» нет, сообщил «
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Беларусь занимает важное место в транзите нефти и газа из России в Западную Европу по нефтепроводу «Дружба», который снабжает нефтью Польшу, Германию, Словакию,...
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