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«Спички изжили себя»: в Пинске закрылась спичечная фабрика. Она проработала 127 лет
03.01.2020 15:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С нового года в Пинске закрылось производство спичек. Сотрудников перевели на другие участки холдинга «Пинскдрев», сообщили TUT.BY в управлении экономики местного горисполкома.
Производство закрыто из-за нерентабельности, говорят в горисполкоме.
«Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев. Работники перераспределены в структуре холдинга „Пинскдрев“, ни одного человека на улицу не выставили», — рассказал начальник управления экономики Иван Богданович.
По его словам, новое место получили около 300 работников спичечной фабрики.
К какому времени здесь появится новое производство, пока точно не известно. Делаться это будет за счет и силами компании.
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Во время Первой мировой войны фабрику захватили немцы и оборудование вывозили в Германию. Потом, когда Западная Беларусь оказалась в составе Польши, производство работало с перебоями и с забастовками. Так продолжалось до 1931 года, когда приняли закон о госмонополии на спичечное производство, и началась модернизация фабрики.
В 1939 фабрика вернулась Беларуси, ее национализировали и переименовали в «17 сентября». Но во время Второй мировой войны Пинск был окупирован, а в июне 1944-го все оборудование снова вывезли в Германию, а здание уничтожили. Фабрику восстановили лишь к 1947 году. На следующий год объемы производства почти достигли объемов до Первой мировой войны. А в 1963 году установили рекорд: 599 ящиков спичек.
Именно на базе Пинского фанерно-спичечного комбината в 1971 году было создано производственное объединение «Пинскдрев». Последнее крупное переоснащение на спичечной фабрике датируется серединой 80-х. Именно тогда спички начали выпускать в картонном коробке. С 1992 фабрика была выделена в самостоятельную структуру, являясь при этом филиалом холдинга «Пинскдрев».
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Причина одна - нерентабельность производства.
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