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Беларусь приостановила экспорт топлива, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке

03.01.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов. Данную информацию TUT.BY подтвердили в госконцерне «Белнефтехим».


Фото: «Транснефть Логистика»

«Экспорт временно приостановлен для обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах», — сказали в концерне.

Ранее крупнейший оператор АЗС «Белоруснефть» заявил, что дефицита топлива в Беларуси не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года. В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней.

В «Белнефтехиме» подчеркнули, что имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы нефтеперерабатывающих заводов позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива.

С 1 января прекратились поставок нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке. НПЗ снизили загрузку мощностей и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели. В настоящее время белорусские нефтяники проводят переговоры с российскими компаниями на предмет возобновления поставок нефти. Кроме того, ведется работа по поставкам нефти из альтернативных источников.

 
 
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В «Белнефтехиме» подчеркнули, что имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы нефтеперерабатывающих заводов позволяют в полном объеме обеспечить...
 
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