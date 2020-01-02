Беларусь приостановила экспорт топлива, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке

Источник материала: Tut.by

Беларусь с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов. Данную информацию TUT.BY подтвердили в госконцерне «Белнефтехим».



Фото: «Транснефть Логистика»

«Экспорт временно приостановлен для обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах», — сказали в концерне.

Ранее крупнейший оператор АЗС «Белоруснефть» заявил , что дефицита топлива в Беларуси не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года. В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней.

В «Белнефтехиме» подчеркнули, что имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы нефтеперерабатывающих заводов позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива.

С 1 января прекратились поставок нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке. НПЗ снизили загрузку мощностей и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели. В настоящее время белорусские нефтяники проводят переговоры с российскими компаниями на предмет возобновления поставок нефти. Кроме того, ведется работа по поставкам нефти из альтернативных источников.