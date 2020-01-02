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Беларусь приостановила экспорт топлива, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке
03.01.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов. Данную информацию TUT.BY подтвердили в госконцерне «Белнефтехим».
«Экспорт временно приостановлен для обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах», — сказали в концерне.
Ранее крупнейший оператор АЗС «Белоруснефть»
В «Белнефтехиме» подчеркнули, что имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы нефтеперерабатывающих заводов позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива.
С 1 января прекратились поставок нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке. НПЗ
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В «Белнефтехиме» подчеркнули, что имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы нефтеперерабатывающих заводов позволяют в полном объеме обеспечить...
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