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«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
03.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, передает корреспондент
«Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», — заявил Андрей Бунаков.
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«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя...
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