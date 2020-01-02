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«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме

03.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме

«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», — заявил Андрей Бунаков.

https://www.belta.by

 
 
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«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя...
 
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