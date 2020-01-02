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Посольство Ирана в Беларуси на три дня приспустит флаг в связи с гибелью Сулеймани

03.01.2020 17:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство Ирана в Беларуси на три дня приспустит флаг в связи с гибелью главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в дипмиссии.


Фото: Reuters

«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Беларусь осуждает террористический акт США, приведший к мученической смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. По этому случаю в посольстве в Минске будет приспущен флаг Ирана в течение трех дней», — заявили в дипмиссии.

Там также отметили, что возлагают ответственность за все последствия гибели Сулеймани на американское правительство.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

«ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения „Кудс“ КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов», — говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в прошлую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

 
Теги: Минск
 
 
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