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Посольство Ирана в Беларуси на три дня приспустит флаг в связи с гибелью Сулеймани
03.01.2020 17:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство Ирана в Беларуси на три дня приспустит флаг в связи с гибелью главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщили агентству
«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Беларусь осуждает террористический акт США, приведший к мученической смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. По этому случаю в посольстве в Минске будет приспущен флаг Ирана в течение трех дней», — заявили в дипмиссии.
Там также отметили, что возлагают ответственность за все последствия гибели Сулеймани на американское правительство.
В пятницу стало известно
«ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения „Кудс“ КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов», — говорилось в заявлении Пентагона.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в прошлую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.
США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
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«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Беларусь осуждает террористический акт США, приведший к мученической смерти генерал-лейтенанта Касема...
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