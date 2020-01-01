Плата за право заключения договоров аренды земельных участков снижается в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси с 1 января 2020 года снижается плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №422 от 25 июня 2019 года.

Постановлением введена новая шкала коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков для расчета платы за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона на право заключения таких договоров. В частности, установлен максимальный размер коэффициента 0,25 для срока аренды участка в 99 лет и равномерный (линейный) шаг между смежными коэффициентами на всем протяжении шкалы. Таким образом, размер платы в целом уменьшается в два раза и в расчете на один год аренды будет одинаков (0,0025 от кадастровой стоимости) независимо от срока аренды.

Документ был принят в целях повышения доступности долгосрочной аренды земельных участков. Принятое постановление позволяет уменьшить взимаемую плату за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона, а также начальную цену права заключения договоров аренды земельных участков в случае их предоставления по результатам аукциона. Это будет способствовать повышению привлекательности предметов аукционов и активности их потенциальных участников, а также заключению договоров аренды земельных участков на длительный срок.