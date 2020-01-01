ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плата за право заключения договоров аренды земельных участков снижается в Беларуси

02.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Плата за право заключения договоров аренды земельных участков снижается в Беларуси
В Беларуси с 1 января 2020 года снижается плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №422 от 25 июня 2019 года.

Постановлением введена новая шкала коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков для расчета платы за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона на право заключения таких договоров. В частности, установлен максимальный размер коэффициента 0,25 для срока аренды участка в 99 лет и равномерный (линейный) шаг между смежными коэффициентами на всем протяжении шкалы. Таким образом, размер платы в целом уменьшается в два раза и в расчете на один год аренды будет одинаков (0,0025 от кадастровой стоимости) независимо от срока аренды.

Документ был принят в целях повышения доступности долгосрочной аренды земельных участков. Принятое постановление позволяет уменьшить взимаемую плату за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона, а также начальную цену права заключения договоров аренды земельных участков в случае их предоставления по результатам аукциона. Это будет способствовать повышению привлекательности предметов аукционов и активности их потенциальных участников, а также заключению договоров аренды земельных участков на длительный срок.

По информации БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси с 1 января 2020 года снижается плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №422 от 25...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Госсекретарь США Майкл Помпео не прилетит в Минск 4 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика