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Как выглядел Александр Лукашенко в 2019 году
03.01.2020 18:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко остается главным героем новостей уже 25 лет. Весь 2019 год глава государства не пропадал с первых полос газет и страниц интернет-ресурсов. В 2019 году фотожурналисты портала TUT.BY посетили десятки мероприятий с участием Александра Лукашенко, а фотослужба портала решила посмотреть, как выглядел главный герой белорусских новостей в 25-ю годовщину своего президентства, и собрала самые интересные фотографии с ним.
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В 2019 году фотожурналисты портала TUT.BY посетили десятки мероприятий с участием Александра Лукашенко, а фотослужба портала решила посмотреть, как выглядел главный...
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