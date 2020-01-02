Как выглядел Александр Лукашенко в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко остается главным героем новостей уже 25 лет. Весь 2019 год глава государства не пропадал с первых полос газет и страниц интернет-ресурсов. В 2019 году фотожурналисты портала TUT.BY посетили десятки мероприятий с участием Александра Лукашенко, а фотослужба портала решила посмотреть, как выглядел главный герой белорусских новостей в 25-ю годовщину своего президентства, и собрала самые интересные фотографии с ним.



Александр Лукашенко выступает на форуме «Минский диалог» 8 октября 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в украинском Житомире



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Болельщики приветствуют президента на первом матче минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ 2 сентября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Юная конкурсантка из Беларуси Ксения Галецкая получила Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2019» из рук Александра Лукашенко на открытии 28 международного фестиваля искусств «Славянский базар» 11 июля 2019 года. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



И вновь хоккей. Александр Лукашенко пришел на игру минского «Динамо» и сборной Экстралиги вместе со своим сыном Николаем. 28 февраля 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



А здесь президент выступает на международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», которая прошла в Минске 3−4 сентября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Александр Лукашенко поздравляет фигуристов на закрытии чемпионата Европы по фигурному катанию 27 января 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Глава государства наблюдает за церемонией закрытия II Европейских игр вместе с президентами России, Армении и Таджикистана. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Президент Александр Лукашенко покидает избирательный участок в университете физкультуры после своего голосования в день парламентских выборов . Минск, Беларусь, 17 ноября 2019 года.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.