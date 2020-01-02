Поздравление президента Украины вызвало раскол вместо единства. Но у Лукашенко Зеленский выиграл

Источник материала: Tut.by



Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

Поздравление Владимира Зеленского, адресованное гражданам Украины, вызвало у видевших его противоречивые чувства. Испытавшие положительные эмоции сосредоточились на оценке формы поздравления, недовольные обратили внимание на некоторые аспекты его содержания.

Начнем с анализа содержания.

Главный тезис обращения Зеленского — призыв к единству украинцев как политической нации. Именно поэтому, говоря на государственном — украинском — языке, он позволил себе включить несколько фраз на русском, крымско-татарском и даже венгерском (пожалуй, «неохваченным» остались только польская и румынская общины). Особо «приглашены вернуться в семью» были Крым и Донбасс — что, вероятно, должно было продемонстрировать последовательность официального Киева в желании вернуть вышедшие из-под контроля территории под украинскую юрисдикцию.

Это разногласий в обществе не вызвало. Основной залп обвинений вызвало другое.

В обращении Владимира Александровича содержались недвусмысленные намеки на необходимость преодоления политических разногласий в обществе. Напомнив о полученных им на выборах 73% голосов избирателей, Зеленский фактически выразил их позицию: нам все равно, как называется улица, по которой мы ходим, лишь бы она была заасфальтирована; нам безразлично, у памятника какому герою назначают свидания молодые украинки и украинцы, -- лишь бы в их домах был достаток. И в принципе позиция этих 73% была отражена достаточно адекватно.

Однако проблема в том, что Украина все еще находится в состоянии необъявленной, но от того не менее болезненной войны с Россией, плотно патронирующей сепаратистские анклавы в Донбассе. И безразличие к политической и идеологической символике было трактовано оппонентами Зеленского как чуть ли не сдача основных позиций врагам и, во всяком случае, серьезная политическая уступка.

Собственно говоря, именно так, через призму «зрады» (предательства) комментируют действия Зеленского и его администрации основные конкуренты на идеологическом поле — сторонники бывшего президента Петра Порошенко. При этом вряд ли случайным было и то, что накануне поздравления Зеленского по двум телеканалам, контролируемым Порошенко, со своим поздравлением обратился сам экс-президент. Фактически это был ответ на поступок Зеленского, совершенный год назад: тогда будущий президент Украины обратился к народу со своим поздравлением по нескольким телеканалам, контролировавшимся олигархом Игорем Коломойским. Но если тогда поступок Зеленского можно было трактовать как эскападу шоумена, то обращение Порошенко на этот раз однозначно выглядело как вызов.

Так что призыв Зеленского к единству в новогоднюю ночь вызвал отнюдь не положительные эмоции у значительной части украинского общества.

Зато у многих зарубежных наблюдателей, обращавших внимание не столько на содержание, сколько на форму поздравления, восторг не знал пределов.

Вместо седеюще-лысеющих «национальных лидеров» окрестных государств зрители украинских телеканалов видели молодого, энергичного, неформально одетого менеджера новой формации. Свитер-«водолазка» подчеркивал его фигуру, одновременно обращая внимание на отсутствие бронежилета; напомню, что в ношении такой одежды неоднократно подозревали и Владимира Путина, и Александра Лукашенко. Зеленский сиял улыбкой, излучал оптимизм — в общем, казалось, что это не политик произносит хорошо продуманный и отрепетированный спич, а желанный гость за вашим новогодним столом произносит тост.



Фото: пресс-служба президента Украины

При этом технологи Зеленского использовали еще один прием, серьезно отличавший его новогоднее поздравление от аналогичных видео-роликов коллег Владимира Александровича из Минска и Москвы. Монолог Зеленского длился менее половины отведенного на него времени. Другую половину занимало коллективное обращение разных, но равно хорошо известных украинцам лиц — от первого президента суверенной Украины Леонида Кравчука и действующего премьер-министра Олексия Гончарука до многочисленных звезд спорта, эстрады и телевидения. При этом в титрах на телеэкране указывалось, откуда тот или иной человек родом. Фактически тем самым вторая часть ролика как бы продолжала, иллюстрировала тезис, содержавшийся в первой части — то есть, в обращении самого Зеленского: нет региональных, культурных и политических противоречий, украинцы едины и должны быть едины — и все получится.

Одинокий и оттого достаточно унылый Александр Лукашенко, в сравнении с Зеленским казался ветераном давно прошедших боев. В глазах его не было праздничного настроения, а основной месседж поздравления, скорее, следовало воспринимать как предупреждение: мол, сограждане, уходящий год был тяжелым, ну вы там и к новому году тоже подготовьтесь. И его из года в год повторяющиеся слова о том, что несмотря ни на что, в стране удалось сохранить мир и спокойствие на этот раз тоже не особо вдохновляли. В конце концов, вот ведь — в Украине и мира особо нет, и беспокойство сограждан налицо, и даже цены на газ растут — но и минимальная заработная плата выше белорусской, и с Россией бесконечный спор о поставках энергоносителей утрясен, и даже политика остается публичной и конкурентной.

Автору этих строк довелось пообщаться с некоторыми украинскими коллегами из числа не вполне благоволящих к Владимиру Зеленскому и попросить их специально посмотреть поздравление белорусского президента. Те, кто уступил этой просьбе, остались разочарованными: Зеленский смотрелся куда выигрышнее. И не потому, что он — эффектный шоумен. В конце концов, по части умения вести шоу Лукашенко ему не уступит. Просто облики разные. В случае с Зеленским была удачная попытка вызвать человеческие эмоции радости и счастья. Лукашенко явно отбывал номер. И никакие репетиции не помогли это скрыть.

В общем, с новым годом, господа белорусы, и со старым президентом.

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