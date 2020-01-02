«Ищут следы крови». У правозащитника Волчека проходит обыск в связи с найденными в Свислочи останками

Источник материала: Tut.by

Дома у руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека проходит обыск. Как сообщил Волчек TUT.BY, обыск связан с найденными останками конечностей человека, которые накануне обнаружили в Свислочи.



Фото: Белсат

Напомним, 2 января во время очистных работ коммунальщики достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.

У Олега Волчека первый обыск прошел в 2 часа ночи 3 января. Второй начался вечером 3 января.

— Ищут следы крови женщины, пропавшей в районе. Насколько я понял, таких женщин несколько, с одной из них общался мой брат. Он со мной в квартире не живет, но мы оба — собственники, потому и пришли ко мне. У брата там, где он живет, тоже уже прошел обыск, — рассказал Волчек.

Та женщина, с которой общался брат правозащитника, по словам Волчека, пропала четыре дня назад.

— У нас тут весь дом в шоке, все говорят про убийство. Ну какое убийство?.. — недоумевает Волчек. — Я просил показать документы, материалы дела, следователь говорит, что идет расследование.

Как сообщали ранее в МВД, останки конечностей предположительно женские. Замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян сообщил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.

По его словам, то, что сумка с останками была найдена 2 января, не значит, что преступление совершено в Новый год.

— Это могло быть и полгода назад, — сказал собеседник, уточнив, что стоит дождаться результатов экспертиз.