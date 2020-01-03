|
«Искали бурые и темные вещества». Обыск в квартире Волчека закончился, его допросили как свидетеля
03.01.2020 22:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обыск в квартире руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека закончился, его допросили в качестве свидетеля и отпустили домой, рассказал правозащитник TUT.BY.
Обыск в квартире Олега Волчека, напомним,
Второй обыск проходил несколько часов. Следователи искали «бурые и темные вещества», собрали все, что нашли, «в несколько конвертов».
— Например, там, где у меня мама умирала от рака, там кровь осталась на диване, так это кровь моей мамы. Ну вот такое пособирали. Но так можно все что угодно собрать. В целом никаких улик, доказательств, что в моей квартире что-то происходило, не установлено, ничего не обнаружено, — говорит Волчек.
Правозащитника также допросили в качестве свидетеля и предупредили, что могут вызвать на допрос еще раз. Брата Волчека, который был знаком с одной из пропавших за последнее время женщин (что и стало основной причиной обыска), не допрашивали, поскольку тот еще 21 декабря был арестован за драку.
— Брат подрался, его арестовали, а девушка, о которой они говорят, пропала после его задержания — заявление о пропаже ее родственники подали лишь несколько дней назад. Так что его даже нет смысла допрашивать, — рассказывает Волчек.
Волчек заверил, что речь идет не о
— Тут все намешали в кучу: и пропавших, и эти останки. Но эксперты ведь даже точно еще не установили, что останки женские, лишь
Напомним, 2 января во время очистных работ коммунальники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне, 2 января, во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. К Волчеку пришли,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)