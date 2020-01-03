Новый шанс для старой земли. На торги выставили 8 участков, изъятых у бывших собственников

Еще один участок выделен в деревне Самуэлево. Это 15 соток на въезде в поселок. Из коммуникаций здесь также проведено лишь электричество, подъезд — неплохая гравийка.

Готовность жилого дома не превышает 10%. Из того, что успел бывший владелец — это железобетонный фундамент площадью 78 «квадратов» и цокольный этаж, готовый на 73% (стены и перекрытия железобетонные, полы бетонные). Территория огорожена сеткой, есть ворота. Соседи слева и справа почти построились.