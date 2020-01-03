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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов
03.01.2020 21:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.
Такую информацию подтвердил концерн «Белнефтехим». В концерне такое решение назвали вынужденным.
«Это связано с текущим моментом: в приоритете у нас обеспечение внутреннего рынка нефтью и нефтепродуктами. Поэтому у нас временное приостановление. У нас есть время, чтобы решить все вопросы перед тем, как поставки будут восстановлены», - цитирует пресс-секретаря «Белнефтехима» Ольгу Спехову
По словам зампредседателя концерна Андрея Бунакова, Беларусь намерена выполнить все договоренности касательно экспорта. При этом концерн готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме.
«Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства», -
Бунаков констатировал, что сложившаяся ситуация – «не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ».
Напомним, с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря. В «Белнефтехиме»
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После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов. Такую информацию подтвердил концерн «Белнефтехим». В...
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