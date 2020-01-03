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«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объёме

04.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объёме
Концерн «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме, сообщил журналистам заместитель председателя концерна Андрей Бунаков.

«Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктах. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутреннем рынке мы не видим», — заявил Андрей Бунаков.

По словам зампреда «Белнефтехима», запасов достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок в январе и в последующий период. Он напомнил, что определенный объем нефти добывается в Беларуси, кроме того, есть госрезерв, технологическая нефть ОАО «Гомельтранснефть Дружба». «Все это в комплексе позволит нам работать на внутреннем рынке без каких-либо потрясений», — подчеркнул он.

Приоритетом для концерна в любом случае является внутренний рынок. Поэтому для гарантированного обеспечения внутренних потребностей был временно приостановлен экспорт нефтепродуктов. При этом Андрей Бунаков обратил внимание, что белорусская сторона намерена выполнить все договоренности касательно экспорта. «Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства», — добавил он.

В настоящее время переговорный процесс по поставкам нефти в Беларусь продолжается.

«Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Однако в настоящее время контракты на поставку нефти не заключены и сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ», — сказал зампред «Белнефтехима».

Сегодня цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены. «Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ», — резюмировал Андрей Бунаков.

Как сообщалось ранее, белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку до технологического минимума, сейчас идет работа над заключением январских контрактов на поставку нефти.

 
 
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