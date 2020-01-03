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Лынтупский спиртзавод, остановившийся после взрыва в 2013 году, продают за 3 млн долларов

04.01.2020 08:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комплекс зданий и оборудование Лынтупского спиртзавода в Поставском районе, который не работает после взрыва в 2013 году, выставили на аукцион. Он пройдет 20 января.

На аукцион с начальной стоимостью почти 6,5 млн рублей выставили почти 30 зданий общей площадью около 15 тысяч кв. м. В состав лота входит и оборудование на территории завода.

Спиртзавод в Лынтупах пытались продать в ноябре 2019 года: тогда цена предприятия превышала 6,8 млн рублей. Но желающих приобрести эту недвижимость не нашлось.

Напомним, весной 2013 года в цехе ректификации Лынтупского спиртзавода произошел взрыв бака со спиртом. Погибла девушка, еще троих человек ранило. После ЧП восстановить работу предприятия не удалось.

 
 
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Весной 2013 года в цехе ректификации Лынтупского спиртзавода произошел взрыв бака со спиртом. Погибла девушка, еще троих человек ранило. После ЧП восстановить...
 
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