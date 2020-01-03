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Директивное кредитование на 2020 год сохранили, но лимиты урезали. В том числе - президентские

04.01.2020 10:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси постановлением № 934 от 28 декабря утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году. Текст документа опубликован Национальным правовым порталом.

По сравнению с уровнем прошлого года лимиты директивного кредитования снижены на 7,5% до 740 млн долларов. Впрочем, с 2020 года планировалось и вовсе от директивного кредитования отказаться.

Ожидается, что кредитование по госпрограммам по сравнению с прошлым годом вырастет на 19% до 375,4 млн рублей. Прирост обусловлен появлением новой подпрограммы — развития гражданской авиации, с объемом финансирования 64,9 млн рублей.

А вот лимиты на кредитование субъектов хозяйствования по решениям президента урезаны на 25,9% до 335,3 млн рублей. На 8% до 29,3 млн рублей в 2020-м будет сокращено кредитование физлиц решениями президента.

Постановлением правительства оговорено, что кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным этим постановлением, осуществляется без господдержки, если иное не установлено законодательными актами.

Как ранее сообщалось, правительство последовательно снижает объемы директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. К примеру, если в 2016 году лимит директивного кредитования составлял 2,8 млрд рублей, то в 2017-м он снизился до 1,9 млрд рублей, в 2018-м — еще на треть до 1,24 млрд рублей.

По оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.

 
 
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По сравнению с уровнем прошлого года лимиты директивного кредитования снижены на 7,5% до 740 млн долларов. Впрочем, с 2020 года планировалось и вовсе от директивного...
 
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